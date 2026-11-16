به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در بامیان به رسانه‌های افغانستان تأیید کرده‌اند که نیروهای استخبارات طالبان چهار روحانی شیعه را بازداشت و زندانی کرده‌اند.

یک منبع امروز (دوشنبه، ۲۵ آبان) در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های افغانستان اعلام کرد که این چهار روحانی از اعضای هیئت نظارت بر حوزه‌های علمیه شیعه در بامیان هستند و هنگام توزیع شهریه مدارس دینی بازداشت شده‌اند. منابع، دو نفر از بازداشت‌شدگان را با نام‌های «فصیحی» و «مطهری» معرفی کرده‌اند.

به گفته این منبع، چهار روحانی یادشده اواخر هفته گذشته از یک مدرسه دینی در شهرستان پنجاب استان بامیان بازداشت شده‌اند.

این منبع توضیح داد که روحانیان شیعه، مبالغ مربوط به شهریه مدارس دینی را از طریق صرافی‌ها منتقل می‌کردند و طالبان حواله‌های مربوط به این مبالغ را نیز ضبط کرده‌اند. همچنین در ارتباط با این پرونده، نیروهای طالبان صرافی‌های بامیان را بازرسی و چند صراف را بازداشت کرده‌اند که این افراد پس از مدتی آزاد شده‌اند.

شهریه طلاب و عالمان مدارس دینی شیعه از سوی مراجع تقلید و از محل وجوهات شرعی پرداختی شیعیان تأمین می‌شود. به گفته منابع، طالبان در سال‌های گذشته از روند توزیع این شهریه‌ها اطلاع داشته‌اند.

با این حال، تاکنون دلیل بازداشت این چهار روحانی مشخص نشده است. یکی از منابع گفته است که اداره استخبارات طالبان در بامیان بازداشت آنان را انکار کرده است. به گفته این منبع، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد بازداشت‌شده به کابل منتقل شده‌اند.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طالبان به‌تازگی دو روحانی شیعه را نیز در هرات بازداشت کرده‌اند. منابع محلی پیش‌تر اعلام کرده بودند که دلیل بازداشت این دو روحانی، برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه بوده است.

طالبان در سال‌های گذشته بارها شماری از عالمان دینی و شخصیت‌های بانفوذ شیعه را بازداشت کرده‌اند؛ اقداماتی که از سوی برخی بزرگان شیعه به‌عنوان اعمال فشار مذهبی بر این جامعه ارزیابی شده است.

...............

پایان پیام/