به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین گرامیداشت امین شعر و ادب پارسی و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید سه وجه برجسته شخصیتی داشتند که دو وجه نخست، یعنی اسلامیت و انقلابیت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و وجه سوم شخصیت ایشان، یعنی ایرانیت، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.



وی افزود: رهبر شهید در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، شخصیتی دانشمند و صاحب‌نظر بودند و در برخی زمینه‌ها نیز نوآوری‌های قابل توجهی داشتند. همچنین از همراهان برجسته امام خمینی (ره) در جریان نهضت انقلاب اسلامی بودند و در دوران پس از پیروزی انقلاب نیز نقشی محوری در هدایت نظام ایفا کردند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر وجه ایران‌دوستی رهبر شهید تصریح کرد: در کنار شخصیت برجسته علمی و انقلابی ایشان، با شخصیتی ایران‌دوست و علاقه‌مند به هویت ملی مواجه بودیم. از این منظر می‌توان درباره ابعاد مختلف ایران‌دوستی ایشان سخن گفت که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، توجه ویژه به زبان و ادب فارسی است.



صالحی با بیان اینکه زبان فارسی و ادبیات، کانون مرکزی هویت ایرانی به شمار می‌روند، گفت: وقتی از رهبر شهید به عنوان امین شعر و ادب فارسی یاد می‌کنیم، در واقع به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ایرانیت در شخصیت ایشان اشاره داریم.



وی در ادامه با اشاره به تسلط کم‌نظیر رهبر شهید بر شعر و نثر فارسی خاطرنشان کرد: تسلط ایشان تنها به شعر محدود نبود و در حوزه نثر فارسی نیز اشرافی عمیق داشتند. نمی‌توان گفت که ایشان در شعر توانمندتر از نثر بودند یا برعکس؛ چراکه در هر دو حوزه از دانش و تسلطی کم‌نظیر برخوردار بودند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بسیاری از ادیبان معاصر معمولاً در یکی از این دو حوزه برجستگی بیشتری دارند، اما رهبر شهید در هر دو عرصه صاحب‌نظر بودند. کسانی که با ایشان معاشرت داشتند، به‌خوبی می‌دانند که بر گونه‌های مختلف شعر فارسی، از سبک خراسانی تا قالب‌ها و سبک‌های گوناگون شعر کلاسیک و معاصر، اشراف داشتند.



وی افزود: در حوزه نثر نیز گاهی از تنوع مطالعات و آشنایی ایشان با آثار مختلف ادبی شگفت‌زده می‌شدیم. نثر فارسی برای ایشان همانند شعر، جایگاهی جدی و ویژه داشت و این تسلط نشان‌دهنده انس عمیق ایشان با میراث ادبی ایران بود.



صالحی با اشاره به ویژگی‌های خاص دلبستگی رهبر شهید به زبان و ادب فارسی بیان کرد: در کنار این علاقه و تسلط، باید به اهتمام ایشان برای رشد، تقویت، گسترش و اعتلای زبان و ادب فارسی در میان نسل‌های مختلف ایرانی توجه کرد.



وی با اشاره به دوره سامانیان به‌عنوان یکی از مقاطع درخشان تاریخ زبان فارسی گفت: در تاریخ ایران، دوره سامانیان از جمله دوره‌هایی بود که زبان و ادب فارسی مورد حمایت جدی امیران و وزیران قرار گرفت و در آن مقطع، اتفاقات بزرگی در عرصه فرهنگ و ادبیات رقم خورد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: پس از آن، در دوره‌های مختلف تاریخی شاهد توجهاتی به زبان فارسی بودیم، اما انقلاب اسلامی و به‌ویژه دوران رهبری رهبر شهید، دوره‌ای خاص و قابل توجه در تاریخ زبان و ادب فارسی به شمار می‌رود.



صالحی با اشاره به نقش رهبر شهید در پاسداری از مفاخر ادبی ایران اظهار داشت: در دهه نخست انقلاب اسلامی، نگاه‌های خاصی نسبت به برخی میراث‌های فرهنگی پیش از انقلاب وجود داشت و حتی شاهنامه فردوسی در مقطعی به حاشیه رانده شده بود؛ اما رهبر شهید در همان شرایط، فردوسی و حکمت نهفته در شاهنامه را مورد توجه قرار دادند و از جایگاه این شاعر بزرگ پاسداری کردند.



وی ادامه داد: در مورد حافظ نیز با وجود برخی نگاه‌های محدودکننده و برداشت‌های خاص، رهبر شهید در دهه ۶۰ و در دوران ریاست‌جمهوری، در کنگره حافظ سخنرانی ماندگار و عمیقی ارائه کردند که همچنان از منظر حافظ‌پژوهی قابل استفاده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با چنین رویکردی از مفاخر ادبی ایران پاسداری کردند و اجازه ندادند نگاه‌های افراطی و انقباضی، جایگاه این بزرگان را در فرهنگ ایرانی تنزل دهد. این اقدام بخشی از پاسداری ایشان از میراث ادبی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی بود.



وی با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه‌های فرهنگی کشور در مقاطع انقلابی گفت: انقلاب‌ها در طول تاریخ همواره با فراز و نشیب‌ها، افراط‌وتفریط‌ها و برخی آسیب‌ها همراه بوده‌اند. در ابتدای انقلاب اسلامی نیز این امکان وجود داشت که برخی از مفاخر ادبی و فرهنگی ایران به حاشیه رانده شوند، اما رهبر شهید با نوع نگاه، بیان و حمایت‌های خود از این سرمایه‌ها صیانت کردند.



صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رهبر شهید در پرورش نسل جوان ادبی کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از جلوه‌های توجه ایشان به زبان و ادب فارسی، حمایت از نسل جوان شاعران و نویسندگان بود.



وی با اشاره به جلسات شعرخوانی نیمه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: رهبر شهید در یکی از دیدارها تصریح کرده بودند که این جلسات صرفاً یک برنامه شعرخوانی نیست، بلکه اقدامی نمادین برای پاسداشت زبان فارسی و شعر ایرانی است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هدف از برگزاری این محافل، تقویت نشر و گسترش زبان فارسی، تعمیق ارتباط نسل‌های مختلف با این میراث فرهنگی و کارآمدتر کردن ظرفیت‌های شعر و ادبیات در جامعه بود. این جلسات در واقع پیامی روشن درباره اهمیت زبان فارسی و جایگاه آن در هویت ملی ایرانیان داشت.



صالحی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر فرهنگی رهبر شهید گفت: زبان و ادب فارسی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ایرانیت در شخصیت ایشان بود و امیدواریم به برکت خون پاک رهبر شهید و خانواده شهیدشان، ایران عزیز ما روزبه‌روز سربلندتر، متحدتر و مستحکم‌تر شود.

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