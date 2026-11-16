به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله الدقاق، این احکام را نه‌تنها فاقد ابتدایی‌ترین معیارهای عدالت دانست، بلکه آن را مغایر با قانون اساسی بحرین و حقوق بین‌الملل عنوان کرد.

شیخ الدقاق با تأکید بر رد کامل این احکام، بر مبرا بودن علمای بحرین، به‌ویژه شیخ عیسی احمد قاسم، از تمامی اتهامات انتسابی تأکید کرد.

حجت الاسلام شیخ عبدالله الدقاق توضیح داد که این محاکمه با تخلفات و اشکالات متعددی همراه بوده که عدالت و اعتبار آن را زیر سؤال می‌برد. وی خاطرنشان کرد که حدود پنجاه عالم دینی بدون حضور وکیل مدافع خود مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بازجویی اغلب آنان در ساعات شب، از ساعت ده شب تا هفت صبح، انجام شده است.

وی افزود: حجم پرونده به حدود شانزده هزار صفحه رسیده، در حالی که مجموع مدت جلسات رسیدگی به پرونده آنان از نود دقیقه فراتر نرفته است. همچنین، حدود چهل درصد از اظهارات شاهدان حاوی اعتراف به ناآگاهی یا ارجاع به مطالب مندرج در صورت‌جلسات بوده است. افزون بر این، میزان شباهت اظهارات ثبت‌شده در پرونده به ۸۵.۴ درصد می‌رسد. شیخ الدقاق این داده‌ها را نشانه فقدان اعتبار و عدالت در روند محاکمه دانست و آن‌ها را مؤید بطلان کامل این احکام ارزیابی کرد.

احکام ظالمانه، موجب ارتقای مقام علما

شیخ الدقاق در پیامی خطاب به علمای بحرین، به‌ویژه آیت‌الله مجاهد شیخ عیسی احمد قاسم، تأکید کرد که احکام و پیگردهایی که با آن مواجه شده‌اند، از جایگاه و منزلتشان نخواهد کاست؛ بلکه ممکن است سبب ارتقای مقام آنان در دنیا و آخرت شود. وی اظهار داشت که خداوند متعال خواسته است جایگاه و منزلت این علما را به دست حکومت ستمگر حاکم ارتقا بخشد.

وی همچنین در پیامی خطاب به ملت بحرین، این ملت را مردمی متدین و آگاه به مسئولیت‌های خود توصیف کرد و از آنان خواست با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز، قانونی و مؤثر از علمای خود دفاع کنند. وی در این زمینه، برگزاری راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها و انتشار نوشته‌ها و مواضعی را که بتواند بر نظام حاکم فشار وارد کند، مورد تأکید قرار داد و در عین حال، خواستار پرهیز از هرگونه خون‌ریزی شد.

حجت الاسلام شیخ عبدالله الدقاق در پیامی به مقامات بحرین، درباره پیامدهای ظلم هشدار داد و تأکید کرد که خداوند به ستمگران مهلت می‌دهد، اما آنان را به حال خود رها نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد که علمای بحرین وظیفه شرعی خود را انجام داده‌اند و از تمامی اتهامات انتسابی مبرا هستند. او همچنین ابراز اطمینان کرد که خداوند متعال به یاری مظلومان خواهد آمد و از ستمگران انتقام خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: خداوند متعال علمای بحرین و ملت مظلوم این کشور را یاری خواهد کرد و از حکومت ستمگر انتقام خواهد گرفت. شیخ الدقاق با ابراز اطمینان به قدرت الهی، بر تحقق حق و از میان رفتن باطل تأکید کرد.

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