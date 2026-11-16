به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی نجباء، در پیامی با اشاره به احکام صادرشده علیه ۵۳ تن از علما و شخصیت‌های مذهبی شیعه بحرین اعلام کرد: در جنایتی هولناک که به کارنامه سیاه رژیم سازشکار و سرسپرده بحرین می‌افزاید، بیدادگاه‌ها احکام ناعادلانه خود را علیه ۵۳ نفر از بهترین علما و شخصیت‌های مذهبی شیعه صادر کردند تا اراده این ملت مظلوم را در هم بشکنند و صدای حق‌طلبانه علمای آزاده را خاموش کنند.

وی افزود: سکوت ریاکارانه و نفرت‌انگیز جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق‌بشری در قبال این قتل‌عام قضائی، همدستی آشکار با ظالمان است که دروغین بودن شعارهای آن‌ها را آشکار می‌کند.

رئیس شورای اجرایی نجباء در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین امید ما به شما مردم شریف بحرین با سابقه درخشان مقاومت در برابر استبداد است. فریاد برآورید و با موضع‌گیری انقلابی در خیابان‌ها، ستون‌های بی‌عدالتی را بلرزانید.

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