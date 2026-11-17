به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فقیه اهل بیت علیهم السلام مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت الله العظمی وحید خراسانی دار فانی را وداع گفت.

متن اطلاعیه دفتر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی بدین شرح است:

با نهایت اندوه و تاثر، ارتحال فقیه اهل بیت علیهم السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را به اطلاع می‌رسانیم.

فقیه والامقامی که پس از دهه ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم، دفاع از حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام ، کفالت ایتام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی به ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد و دلهای همه کسانی که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به ایشان خالصانه ارادت می ورزیدند را داغدار نمود.

این ضایعه جبران ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه ،حوزه های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض میکنیم.

برنامه های مربوط به تشییع، تدفین و ترحیم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

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