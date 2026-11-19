به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) -ابنا- در بخش اول این نوشته، اهمیت توجه به همسایگان، در بخش دوم دعاهای رسول خدا (ص)، بخش سوم دعاهای حضرت زهرا (س) و در بخش چهارم دعاهای امام سجاد (ع) در مورد همسایگان مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوشته، دعاهای امام صادق (ع) و امام زمان (عج) در مورد همسایگان مورد بررسی قرار می گیرد.

دعا برای همسایگان در ادعیه ماه مبارک رمضان، در بخشی از دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه بیان شده است و از خداوند درخواست تداوم آن در طول سال، شده است. در دعاهای امام صادق (ع) و امام زمان (عج) در ادعیه ماه مبارک رمضان، نیز دعاهایی برای «همسایگان» بیان شده است که بیانگر تاکید خاص بر خدمت بر همسایگان در طول ماه مبارک رمضان است.

در میان ادعیه روایت شده از امام صادق (ع)،دعاهای بین رکعات نمازهای نافله هشتاد رکعتی در شب های ماه مبارک رمضان روایت شده است که در بخشی از دعای بعد از رکعت شصت و چهارم آن اینگونه از خداوند درخواست می شود: « اَللّهُمَّ اِنَّکَ تُنْزِلُ فِی اللَّیْلِ وَالنَّهارِ ما شِئْتَ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْزِلْ عَلَیَّ وَ عَلی اِخْوانی وَاَهْلی وَجیرانی بَرَکاتِکَ وَمَغْفِرَتَکَ وَالرِّزْقَ الْواسِعَ وَ اکْفِنَا الْمُؤُنَ، خدایا، هر چه را بخواهی در شب و روز می فرستی، پس بر محمد و آل محمد (ص) درود فرست. برکات و آمرزش و روزی گسترده خود را بر من و برادرانم و خانواده و همسایگانم فرو فرست و سختی ها را از طرف ما، خود بر عهده بگیر»، در برخی از منابع روایی و دعایی مانند کتاب «اقبال الاعمال» تالیف سید بن طاووس، این اعمال به عنوان نمازهای شب نوزدهم و در کتاب «بحارالانوار» به عنوان اعمال شب های قدر بیان شده است.

امام زمان (عج) نیز در بخشی از دعایی که به عنوان دعای بعد از نماز عید فطر از ایشان در منابع مختلف مانند «زاد المعاد» و «اقبال الاعمال» روایت شده است، اینگونه از خداوند درخواست می کنند:«اَنْ تُعافِیَنی فی دینی وَ بَدَنی وَ جَسَدی وَ رُوحی وَ وَلَدی وَ اَهْلی وَاَهْلِ مَوَدَّتی وَاِخْوانی وَجیرانی مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسْلِمینَ وَالْمُسْلِماتِ وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَی بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِیمَانِ مَا أَبْقَیْتَنِی فَإِنَّکَ وَلِیِّی وَ مَوْلاَیَ وَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی وَ مَعْدِنُ مَسْأَلَتِی وَ مَوْضِعُ شَکْوَای وَ مُنْتَهَی رَغْبَتِی فَلاَ تُخَیِّبْنِی فِی رَجَائِی. عافیت در دین، بدن، جسد، روح، فرزندان، خانواده، دوستان، برادران و همسایگان از مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات، زنده و مرده را به من اعطا کن و منت بگذار بر من به ایمنی و ایمان تا مادامی که {در دنیا}بقا دارم.»

به نظر می رسد که بررسی ابعاد اجتماعی و اخلاقی انجام دعا برای همسایگان، از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است و نگارنده امیدوار است با معرفی این ادعیه، گام نخستین برای این پژوهش ها فراهم شده باشد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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