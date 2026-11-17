به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر برقعی با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»
با کمال تأسف و تأثر، رحلت جانسوز فقیه اهل بیت علیهمالسلام و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی قدسسرهالشریف را به محضر مقدس حضرت بقیةاللهالاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظهالله، حوزههای علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
آن فقیه والامقام عمر مبارک خویش را در راه تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد و تربیت جمع کثیری از عالمان و فضلای حوزههای علمیه را در کارنامه درخشان خود دارد.
بیشک فقدان این عالم ربانی و استاد بزرگ حوزههای علمیه، ضایعهای جبرانناپذیر برای جهان اسلام و تشیع است.
این ضایعه را به بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه سعید، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
سیده زهره برقعی
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
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پایان پیام
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