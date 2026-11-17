به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه شکست تجهیزات پیشرفته سنتکام در برابر جنگ الکترونیک سپاه، نهمین پهپاد MQM-۱۷۰ آمریکایی نیز به غنیمت گرفته شد.

متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

دقایقی پیش، در ادامه عملیات‌های موفق رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضد تجهیزات ارتش متجاوز آمریکا، یک فروند دیگر از پهپادهای MQM-۱۷۰ این کشور، در یک عملیات دقیق و موفق جنگ الکترونیک به دست متخصصان نیروی هوافضای سپاه، در آسمان جنوب قشم تحت کنترل قرار گرفت و به‌صورت کاملاً سالم بر زمین نشانده شد.

با شکار این پرنده، شمار پهپادهای MQM-۱۷۰ به غنیمت گرفته‌شده به ۹ فروند رسید؛ تداوم انهدام و به غنیمت گرفتن تجهیزات پیشرفته آمریکایی، گویای آن است که آمار خسارت‌های سنتکام چنان افزایش یافته که ظاهراً شمارش آن نیز از دست فرماندهان این ستاد خارج شده است.

افسران جوان و نخبه نیروی هوافضای سپاه با اتکا به دانش بومی و ابتکار عمل در عرصه جنگ الکترونیک، بار دیگر نشان دادند که برتری فناورانه ادعایی آمریکا، تضمینی برای مصونیت تجهیزات نظامی این کشور نیست.

آسمان ایران، عرصه آزمون و خطای متجاوزان نخواهد بود و دشمن آمریکایی باید بداند که هرگونه تحرک خصمانه با پاسخ مقتدرانه مدافعان کشور روبرو خواهد شد.

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