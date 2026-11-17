به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار گزارشی در روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز درباره ارتباط احتمالی سدهای ایران با تأسیسات موشکی، انتقادهایی را به دلیل پیامدهای غیرانسانی و غیراخلاقی احتمالی چنین روایتی برانگیخته است؛ گزارشی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آن را زمینه‌سازی برای حملات بعدی به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران دانست.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، در گزارشی به قلم «صنم ماحوزی» و «اریکا سولومون»، با استناد به ادعای برخی معاندان، مدعی شد برخی سدها و پروژه‌های انتقال آب ایران ممکن است با هدف پشتیبانی از تأسیسات نظامی و شهرهای موشکی ساخته شده باشند!

طرح چنین فرضیه‌ای درباره زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب، نگرانی‌های جدی اخلاقی و انسانی ایجاد کرده است؛ چراکه معرفی سدها به‌عنوان تأسیسات دارای کاربری دوگانه نظامی و غیرنظامی، ممکن است در فضای جنگی به توجیه حمله به زیرساخت‌هایی بینجامد که زندگی میلیون‌ها غیرنظامی به آن‌ها وابسته است.

آنچه این روایت را از منظر انسانی و اخلاقی نگران‌کننده می‌کند، خطر عادی‌سازی حمله به سدهایی است که تخریب آن‌ها می‌تواند به سیلاب‌های گسترده، تلفات انسانی، نابودی زیستگاه‌های جانوری، اختلال در تأمین آب آشامیدنی و بروز فجایع زیست‌محیطی منجر شود. صرف نزدیکی یک سد به تأسیسات نظامی نیز به‌خودی‌خود مجوز قانونی برای حمله به آن محسوب نمی‌شود.

بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، سدها از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آن‌ها در صورت احتمال آزاد شدن نیروهای خطرناک و وارد آمدن تلفات شدید به غیرنظامیان، با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای مواجه است. این حمایت حتی در مورد برخی تأسیسات دارای اهمیت نظامی نیز برقرار است.

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پاسخ قاطع قالیباف به گزارش نیویورک‌تایمز

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار این گزارش، با هشدار درباره زمینه‌سازی برای حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، اعلام کرد:

«در حال زمینه‌چینی برای دور بعدی حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، کارشناسان آن‌ها به نیویورک‌تایمز می‌گویند: سدهای نزدیک به سایت‌های موشکی ایران، کاربری دوگانه (نظامی-غیرنظامی) دارند.»

قالیباف با به چالش کشیدن این استدلال تأکید کرده است: «بسیار خب. قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است. ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم.»

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