خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین افتتاح کتابخانه شخصی دکتر غلامعلی حدادعادل که به بنیاد دائرةالمعارف اسلامی اهدا شده است، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ در محل این بنیاد برگزار می‌شود.

در این آیین، کتابخانه شخصی دکتر غلامعلی حدادعادل، شامل بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب و مجله، رسماً در اختیار بنیاد دائرةالمعارف اسلامی قرار می‌گیرد تا این مجموعه ارزشمند در خدمت فعالیت‌های علمی، پژوهشی و مطالعاتی و بهره‌مندی محققان و علاقه‌مندان به کتاب و دانش قرار گیرد.

دکتر حدادعادل در سال ۱۴۰۳ تصمیم خود برای اهدای کتابخانه شخصی‌اش به بنیاد دائرةالمعارف اسلامی را به اطلاع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای، مؤسس این بنیاد، رساند. ایشان در پاسخ، این اقدام را هدیه‌ای ارزشمند به بنیاد دائرةالمعارف اسلامی دانستند که بر غنای کتابخانه آن می‌افزاید و آن را صدقه جاریه‌ای برای دکتر حدادعادل توصیف کردند.

کتابخانه شخصی دکتر غلامعلی حدادعادل، حاصل بیش از هفت دهه انس با کتاب، مطالعه، پژوهش و گردآوری آثار علمی و ادبی است؛ مجموعه‌ای که شکل‌گیری آن به دوران کودکی وی و کتاب‌های اندک موجود در خانه پدری بازمی‌گردد و به‌تدریج در گذر سالیان، به گنجینه‌ای بزرگ و متنوع با بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب و مجله تبدیل شده است.

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