به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، در حکمی جنجالی ۶۴ نفر، از جمله ۵۷ روحانی شیعه، را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. شیخ عیسی قاسم نیز که از سال ۲۰۱۸ در ایران اقامت دارد، به‌صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است.

مقامات بحرینی مدعی‌اند محکومان در تشکیل گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و تلاش برای براندازی حکومت نقش داشته‌اند؛ اتهاماتی که در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری با زیر سؤال بردن روند دادرسی و مطرح کردن گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به مدارک پرونده، نسبت به اعتبار احکام صادرشده ابراز نگرانی کرده‌اند.

شیخ عیسی قاسم در واکنش به این احکام تأکید کرد: «زندانی شدن علما باعث پویا شدن خط جهاد برای اسلام، آزادی، کرامت و احقاق کامل حقوق است. بحرین و مردم باایمان آن، حکومتی مبتنی بر زور را نمی‌خواهند که هدفش به ذلت کشاندن کشور و مردم آن باشد.»

وی افزود: «مردم بحرین به تلاش برای احقاق حقوق خود ادامه خواهند داد. ما از اسلام و آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم. حکومت می‌خواهد که آزادی‌خواهان، علما و طلاب علوم دینی بحرین را زندانی و صدای عزت، کرامت و آزادی را دفن کند.»

رهبر شیعیان بحرین همچنین تصریح کرد: «محال است که مردم مؤمن بحرین با وجود تمام سختی‌ها با سیاست بردگی و به حاشیه رانده شدن مقابله نکنند و در مقابل مصادره حقوقشان سکوت کنند یا مطالبه آن را متوقف کنند و به کمتر از حقوق خود راضی شوند.»

شیخ عیسی قاسم با تأکید بر عزم مردم بحرین برای ادامه تلاش به منظور احقاق حقوقشان، با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات، خاطرنشان کرد: «زندگی ما با اسلام، آزادی و کرامت گره خورده است و در خصوص هیچ یک از این موارد کوتاهی نخواهیم کرد. در دوره‌های درگیری کسانی پیروز می‌شوند که برای جلب رضایت خداوند تلاش کنند، نه کسانی که به بندگان او ظلم می‌کنند و فساد را در میان مخلوقاتش گسترش می‌دهند.»

در تازه‌ترین واکنش‌های مرتبط، جمعیت الوفاق بحرین نیز با صدور بیانیه‌ای، احکام حبس ابد علیه شیخ عیسی قاسم و دیگر علمای این کشور را محکوم کرد و آن‌ها را مصداق «مجازات جمعی» دانست. این جمعیت هشدار داد که تشدید برخوردهای امنیتی با رهبران مذهبی و سیاسی، بحران مشروعیت حکومت بحرین را عمیق‌تر خواهد کرد.

همچنین مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) در گزارشی اعلام کرد که از مجموع ۶۹ محکوم این پرونده، ۶۰ نفر روحانی شیعه هستند و ۱۳ نفر به‌صورت غیابی محاکمه شده‌اند. این نهاد با اشاره به ادعاهای شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، خواستار توجه جدی به نقض حقوق متهمان و ایرادهای روند دادرسی شد.

این احکام، که از گسترده‌ترین برخوردهای قضایی سال‌های اخیر با روحانیون شیعه بحرین به شمار می‌رود، نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌های مذهبی و سیاسی در این کشور را افزایش داده است.

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