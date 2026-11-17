به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر فقیه اهل‌بیت(ع) حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹ دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

وداع با مرجع بزرگ جهان تشیع

امشب سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ هم مراسم ذکر مصیبت و توسل به اهل‌بیت(ع) و وداع با پیکر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی(ره) در فاطمیه حضرت ولی عصر(عج) دفتر معظم له واقع در خیابان صفائیه برگزار خواهد شد.

تدفین در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)

براساس اعلام معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم، پیکر مطهر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی(ره) پس از تشییع در قم، به مشهد مقدس انتقال می‌یابد و روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) به خاک سپرده خواهد شد.

.

..........................

پایان پیام