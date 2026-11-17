به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سعید شاه‌آبادی، رئیس مؤسسه غدیرشناسی، از آغاز ثبت‌نام متقاضیان اعتکاف بین‌المللی «خلوت نور» از اول آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس مؤسسه غدیرشناسی درباره تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار کرد: خیرین برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان کمک‌هزینه در نظر گرفته‌اند و امکان پرداخت اقساطی هزینه سفر نیز فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که نخستین قسط یک ماه پس از بازگشت پرداخت می‌شود و مابقی هزینه طی حدود شش ماه تسویه خواهد شد.

به گفته وی، برای متقاضیان سه بسته سفر کوتاه، متوسط و بلند در نظر گرفته شده است.

بسته کوتاه، بدون اقامت در هتل و با حداقل هزینه ارائه می‌شود. بسته متوسط شامل اقامت در شهرهای کربلا و کاظمین است و در بسته بلند، مدت اقامت در شهرهای کربلا، کاظمین و نجف بیشتر خواهد بود و امکان زیارت اماکنی همچون مسجد کوفه و مسجد سهله نیز فراهم می‌شود.

مدت سفر زمینی در این سه بسته به‌ترتیب حدود ۶، ۸ و ۱۱ روز پیش‌بینی شده است.

راه‌های ثبت‌نام و ارتباط با مؤسسه غدیرشناسی

متقاضیان شرکت در چهارمین دوره اعتکاف بین‌المللی «خلوت نور» در عتبات عالیات می‌توانند از طریق لینک زیر برای ثبت‌نام اقدام کنند:

لینک ثبت‌نام اعتکاف بین‌المللی خلوت نورهمچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام، کلمه «اعتکاف» را به شماره ۳۰۰۰۱۹۰۴ پیامک کنند.

کانال اطلاع‌رسانی فعالیت‌های مؤسسه غدیرشناسی در ایتا:

کانال پژواک غدیرشماره‌های تماس مؤسسه برای کسب اطلاعات بیشتر:

- ۰۲۱-۶۶۹۶۰۹۴۵

- ۰۲۱-۶۶۴۸۶۵۱۴

- ۰۲۱-۶۶۹۷۱۳۵۸

- ۰۲۱-۶۶۹۷۲۴۳۵

- ۰۲۱-۶۶۹۷۴۸۵۳

پاسخگویی در ساعات اداری از ساعت ۹ تا ۱۷ انجام می‌شود.

وب‌سایت مؤسسه: www.Ghadirshenasi.ir

اطلاعات حساب مؤسسه برای حمایت خیرین

خیرین می‌توانند برای حمایت از برگزاری اعتکاف بین‌المللی «خلوت نور» و تأمین کمک‌هزینه ثبت‌نام معتکفان، مبالغ موردنظر خود را به حساب مؤسسه غدیرشناسی واریز کنند.

- شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۰۱۵۰۳۵۶

- شماره حساب: ۵۲۵۸۸۳۳۱۶۸

- شماره شبا: IR400120010000005258833168

- صاحب حساب: مؤسسه غدیرشناسی (پژواک)

همچنین علاقه‌مندانی که قصد مشارکت در تجهیز مساجد محل برگزاری اعتکاف در نجف را دارند، می‌توانند فیش واریزی خود را از طریق حساب کاربری زیر در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند تا مبالغ در محل موردنظر آنان هزینه شود:

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