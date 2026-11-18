خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی (۱۱ رجب ۱۳۳۹ قمری) در نیشابور دیده به جهان گشود. او پس از تحصیل مقدمات در مشهد، برای تکمیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد و در محضر بزرگانی چون میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به مدارج عالی علمی دست یافت. او سال‌ها در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشت و درس او از پررونق‌ترین دروس حوزه به شمار می‌رفت. از آثار او می‌توان به «منهاج الصالحین»، «توضیح المسائل» و «مناسک حج» اشاره کرد.

حضور در جوار فاطمی؛ از پیاده‌روی عزاداری تا تسلیت به بانوی کرامت

پیوند آیت‌الله وحید خراسانی با حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، پیوندی زنده و عملی بود. او نه‌تنها در مناسبت‌های مذهبی در حرم مطهر حاضر می‌شد، بلکه خود پیشگام حرکت‌های جمعی به سوی این بارگاه مقدس بود. در سالروز شهادت حضرت علی (علیه‌السلام)، دسته عزاداری از بیت ایشان در خیابان شهدا به سمت حرم مطهر راه می‌افتاد و آیت‌الله وحید خراسانی همراه با عزاداران پیاده‌روی می‌کرد و مصیبت شهادت مولای متقیان را به بانوی کرامت تسلیت می‌گفت. همچنین در سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، دسته عزای شهادت آن حضرت با حضور ایشان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شد.

بیاناتی که عظمت کریمه اهل بیت (س) را آشکار می‌کرد

آیت‌الله وحید خراسانی در سخنان خود بارها بر مقام شامخ حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تأکید کرده بود. ایشان در بیانی صریح فرمود: «نص صریح است که زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) در قم موجب وجوب بهشت است» . او همچنین در توصیف عظمت این بانوی بزرگوار گفته بود: «حضرت معصومه (س) اکسیر اعظم هستند. خاصیت زیارت ایشان این است که روح زائر را از همه کدورت‌ها منزه می‌کند» و در جای دیگری با اشاره به حیرت عقل در فهم این مقام، تأکید کرده بود: «عقل در فهم این مساله حیران است، زیارت او، وجوب دخول جنت را ایجاب می‌کند» .

نگاه بزرگان و جایگاه علمی

آیت‌الله وحید خراسانی از شاگردان برجسته حضرت آیت‌الله العظمی خویی بود و اجازه اجتهاد خود را در سال ۱۳۲۷ شمسی از آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای دریافت کرد. او در طول دهه‌ها تدریس و تحقیق، شاگردان بسیاری را تربیت کرد و به عنوان یکی از مراجع عالیقدر جهان تشیع شناخته می‌شد. در پی شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) ، دفتر ایشان مراتب تسلیت این مرجع عالیقدر را اعلام کرد و فرزند ارشد ایشان در تماس تلفنی با مسئول دفتر رهبری در قم، این ضایعه را به بازماندگان تسلیت گفت.

میراثی که در جوار فاطمی تداوم خواهد یافت

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، پس از تحمل دوره‌ای بیماری، در بیمارستانی در قم دار فانی را وداع گفت. در اطلاعیه دفتر ایشان، از وی به عنوان «فقیه اهل بیت علیهم السلام» و «عالم ربانی» یاد شده که عمر خود را در راه «دفاع از حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام» و «احیای شعائر دینی به ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها» سپری کرد. برنامه تشییع و تدفین ایشان متعاقباً اعلام خواهد شد.

آیت‌الله وحید خراسانی، فقیهی که سال‌ها در محضر بزرگان نجف و قم به کمال رسید، پیوندی عمیق و بی‌ریا با حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها داشت. از پیاده‌روی در دسته‌های عزاداری تا تسلیت به بانوی کرامت، و از بیان اسرار زیارت تا تأکید بر «اکسیر اعظم» بودن آن حضرت، همه و همه نشان‌دهنده عشق و ارادتی بود که این مرجع بزرگ به کریمه اهل بیت (س) داشت. ۲۶ آبان، سالروز خاموشی این فقیه ربانی، فرصتی است تا یاد او را در جوار همان بارگاهی گرامی بداریم که او در آن، آرامش و عظمت را جست‌وجو می‌کرد.



خلیل بشکاری؛ فعال فرهنگی

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