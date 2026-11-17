به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از شبکه النجباء، حضرت آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در شهر نجف اشرف در پی ارتحال آیت الله وحید خراسانی مرجع تقلید شیعیان در شهر مقدس قم بیانیه ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر استاد عظیم‌الشأن حوزه علمیه قم، آیت‌الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌علیه)، موجب کمال تألم و تأسف گردید.

این بیانیه افزوده است: جایگاه رفیع آن بزرگوار در دفاع از حریم امامت و ولایت و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) برای همگان آشکار، و زحمات کم‌نظیر معظم‌له بر منبر تعلیم و تربیت و وعظ و ارشاد در طی سالیان متمادی حوزه، به یادماندنی است. خداوند به ایشان جزای خیر و بهترین پاداش عنایت فرماید و عالی‌ترین درجات را در بهشت به ایشان مرحمت کرده و او را با پیامبر اکرم اسلام و اولیای طاهرین ایشان محشور کند.

آیت الله سیستانی در پیام خود اضافه کرده‌اند: اینجانب این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و مراجع حوزه‌های علمیه و به‌ بستگان و علاقمندان محترم آن فقید سعید و به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و نیز به عموم مؤمنین تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت جلّت آلاؤه، مزید علو درجات معظم‌له و صبر جمیل را برای عموم بازماندگان مسئلت دارم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.

سید علی سیستانی

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