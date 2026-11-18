به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) از سوی مؤسسه بصیرت قم وابسته به حرکت اسلامی نیجریه، تحت رهبری سید ابراهیم زکزاکی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

شایب عبدالرئوف بحرینی در این محفل پیرامون مبارزه برای احقاق حق و لزوم اصلاحات اجتماعی سخنرانی کرد.

وی حضرت زهرا (س) را الگویی برای تمامی مبارزان راه حق و ستیز با باطل معرفی کرد و با ذکر شواهدی عینی، درس‌های نهفته در سیره و ایستادگی ایشان را برای مبارزان راه حق برشمرد.

بحرینی در ادامه به تردید برخی افراد درباره امکان ایجاد تغییر در آفریقا اشاره کرد و افزود: اصلاح جامعه نه یک انتخاب، بلکه وظیفه‌ای است که بر دوش مسلمانان نهاده شده است.

وی تأکید کرد که مبارزه برای اصلاح، تنها به حصول نتیجه فوری وابسته نیست، بلکه عمل به تکلیف الهی اولویت دارد.

بحرینی با استناد به آیه شریفه «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ…» (حج: ۴۰)، بر وعده الهی برای یاری مؤمنان تأکید ورزید.

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