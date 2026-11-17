خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت کتائب سیدالشهداء در پی درگذشت آیت الله وحید خراسانی به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

عروج ملکوتی استوانه فقاهت، مرجع عالیقدر جهان تشیع و از عالمان کم‌نظیر و بصیر عصر حاضر، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس‌الله نفسه الزکیه)، موجب تأثر عمیق، اندوه بی‌پایان مجاهدان جبهه مقاومت و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) گردید.

آن فقیه والامقام و استاد مبرز حوزه‌های علمیه، دهه‌های متمادی از عمر پربرکت خویش را در سنگر دفاع از حریم اعتقادی تشیع، تربیت هزاران شاگرد برجسته و ترویج بی‌وقفه معارف نورانی عترت (علیهم‌السلام) سپری نمود. اهتمام ویژه، قاطعیت و غیرت دینی آن مرجع فقید در احیای شعائر الهی، به‌ویژه اقامه عزای باشکوه صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و همچنین دستگیری مستمر از مستمندان و ایتام، نام ایشان را در جریده مراجع عامل و مجاهد راه حق جاودانه ساخت.

کتائب سیدالشهداء (علیه‌السلام) این ضایعه جبران‌ناپذیر و مصیبت عظمی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه)، محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه جهان اسلام، بیت مکرم، فرزندان فاضل و برومند آن فقید سعید و عموم امت اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی و مرجع پارسا، علو درجات و حشر با اولیای طاهرینش و برای بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

دفتر کتائب سیدالشهداء (علیه‌السلام)

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