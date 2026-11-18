به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتاد و دومین نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی کمیته نمایندگان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی، با حضور نمایندگان اعتاب مقدسه و نهادهای قرآنی، به میزبانی بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی آخرین اقدامات و تفاهم‌نامه‌های همکاری با شبکه رادیویی قرآن، بر ضرورت تقویت تعاملات رسانه‌ای، معرفی ظرفیت‌های قرآنی اعتاب مقدسه و بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک در تولید و انتشار برنامه‌های قرآنی تأکید شد.

همچنین پیش‌نویس طرح برگزاری محافل قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان در اعتاب مقدسه با عنوان «غنچه‌های رضوی؛ فرشتگان مقاومت» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی، بر ضرورت تکمیل ابعاد محتوایی، تربیتی و اجرایی طرح، توجه به استمرار فعالیت‌های قرآنی پس از برگزاری محافل و تقویت نقش خانواده‌ها تأکید کردند.

همچنین در این نشست، به لغو برگزاری نمایشگاه قرآنی پیش‌بینی‌شده در حاشیه مسابقات قرآنی مشهد، به دلیل عدم حضور اعتاب مقدسه عراق، اشاره شد.

در پایان، مقرر شد تفاهم‌نامه‌های همکاری با رادیو قرآن تجمیع و هماهنگ‌سازی شود و اعتاب مقدسه نیز سرفصل‌های فعالیت‌های خود در حوزه کودک و نوجوان را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند تا زمینه برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ برنامه‌های قرآنی در سطح اعتاب مقدسه فراهم شود

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