خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امضاکنندگان این بیانیه، بازداشت‌های سیاسی، تبعیدهای اجباری، لغو مدارک شناسایی و صدور احکام اعدام و زندانی کردن صدها نفر از علما و شهروندان بحرین را اقدامی هدفمند و غیرقابل قبول توصیف کردند.

آنها با محکوم کردن این اقدامات از منظر انسانی، اخلاقی و سیاسی، تأکید کردند که چنین رویکردی نقض آشکار حقوق شهروندان است و می‌تواند شرایط دشوار منطقه را پیچیده‌تر کند؛ اقدامی که به گفته امضاکنندگان، در نهایت به سود دشمنان منطقه تمام خواهد شد.

تأکید بر ضرورت همبستگی کشورهای منطقه در بخش دیگری از این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از ۵۰ شخصیت برجسته رسانه‌ای رسیده است، به تحولات منطقه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به فلسطین، ایران، لبنان و دیگر کشورهای منطقه اشاره شده است.

امضاکنندگان با بیان اینکه این حملات امنیت و ثبات کشورهای منطقه را هدف قرار داده و با هدف تغییر نقشه منطقه بر اساس طرح‌های صهیونیستی دنبال می‌شود، بر ضرورت هماهنگی و اتحاد تلاش‌ها برای مقابله با آن تأکید کردند. این بیانیه همچنین خواستار تقویت انسجام و همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدها و جلوگیری از تشدید بحران‌های جاری شده است.

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