به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر طباطبایی در محفل معارفی شب گذشته در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به جایگاه والای شهدا در پیشگاه خداوند، پنج اثر و برکت شهادت را بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) تشریح کرد.

وی با بیان اینکه شهادت از بزرگ‌ترین رزق‌هایی است که خداوند به بندگان برگزیده خود عطا می‌کند، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره پدر جابر بن عبدالله انصاری اشاره کرد و گفت: پس از شهادت پدر جابر، خداوند او را مخاطب قرار داد و فرمود هرچه می‌خواهی از من درخواست کن. او نیز آرزو کرد بار دیگر به دنیا بازگردد تا در راه خدا جهاد کند و دوباره به شهادت برسد؛ چراکه لذت لحظه شهادت را چنان بزرگ یافته بود که خواهان تجربه دوباره آن بود.

طباطبایی افزود: هنگامی که خداوند بازگشت دوباره او به دنیا را نپذیرفت، درخواست کرد به اهل دنیا خبر داده شود که شهدا چه مقام و رزقی نزد پروردگار دارند تا دیگران نیز شوق رسیدن به این جایگاه را پیدا کنند. این اشتیاق را می‌توان در سخنان پایانی شهید مهدی باکری نیز مشاهده کرد؛ آنجا که در آخرین تماس بی‌سیمی خود از همرزمش شهید احمد کاظمی می‌خواهد به محل حضور او بیاید و از نعمت‌هایی که شهدا دریافت می‌کنند آگاه شود.

وی در ادامه با اشاره به آیات سوره مبارکه یس درباره حضرت حبیب نجار اظهار داشت: قرآن کریم پس از بیان دعوت خالصانه این مؤمن به پیروی از پیامبران، به جای نقل واکنش مردم، از خطاب فرشتگان به او سخن می‌گوید که «ادْخُلِ الْجَنَّةَ»؛ وارد بهشت شو. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این تعبیر را نشانه پیوستگی شهادت و ورود به بهشت دانسته است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت بخشایش الهی را از دیگر آثار شهادت برشمرد و با اشاره به روایات مربوط به آمرزش گناهان شهید گفت: خداوند با شهادت، بنده مؤمن خود را مشمول رحمت و مغفرت ویژه قرار می‌دهد؛ البته حقوق مردم و حق‌الناس از این قاعده مستثناست. همچنین یکی از آثار این مقام، رسیدن شهید به جایگاه فرح و شادی است؛ چنان‌که قرآن کریم از شادی شهدا به سبب فضل و بخشش الهی سخن می‌گوید.

طباطبایی با نقل روایتی از امام صادق(ع) درباره استقبال پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) از مؤمن در لحظه مرگ، خاطرنشان کرد: بر اساس این روایت، دو نور به استقبال مؤمن می‌آیند و پیامبر(ص) به او اطمینان می‌دهند که هرچند از خانواده و تعلقات دنیوی جدا شده است، آن حضرت برای او از همه آنچه ترک کرده، بهتر خواهد بود. پس از آن نیز امیرالمؤمنین(ع) به استقبال او می‌آیند و می‌فرمایند همان علی‌بن‌ابی‌طالبی هستند که در دنیا دوستش می‌داشتی و به او توسل می‌جستی و اکنون نیز دستگیر او خواهند بود.

وی بشارت الهی را از دیگر آثار شهادت دانست و با اشاره به آیات سوره یونس بیان کرد: مؤمنان در لحظات پایانی زندگی و هنگام دیدار با عالم آخرت، بشارت و مژده دریافت می‌کنند. این بشارت گاه در همین دنیا نیز در قالب رؤیاها و نشانه‌هایی برای برخی شهدا و خانواده‌های آنان آشکار می‌شود.

طباطبایی پنجمین اثر شهادت را هدر نرفتن خون شهید و برکت‌یافتن آن دانست و تصریح کرد: خداوند اجازه نمی‌دهد خون شهید بی‌ثمر بماند؛ همان‌گونه که خون امام حسین(ع) در طول تاریخ موجب بیداری و احیای ارزش‌های الهی شد، خون شهدا نیز می‌تواند جامعه‌ها را متحول کند و پیام آنان را در میان ملت‌ها زنده نگه دارد.

وی در پایان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره حضور حضرت فاطمه زهرا(س) در روز قیامت گفت: حضرت زهرا(س) در پیشگاه الهی از کسانی که به فرزندان ایشان ظلم کردند شکایت می‌کنند و در عین حال برای امامان معصوم(ع)، شیعیان و دوستداران آنان شفاعت خواهند کرد.

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