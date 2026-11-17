به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، استقرار خود را در مناطق ساحلی مشرف به دریای عرب و خلیج عدن تکمیل کرده‌اند، مناطقی که از جنوب تنگه باب‌المندب تا «رأس عمران» در محدوده استان عدن امتداد دارند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع میدانی در جبهه «المضاربه» در غرب استان لحج گزارش داده‌اند که نیروهای مسلح یمن اکنون در مناطق «ذوباب»، «الحریقیه»، «سقیا»، «رأس‌العاره» و بندر اختصاصی آن و همچنین «خور عمیره» مستقر شده‌اند. نیروهای مسلح یمن بدون درگیری وارد منطقه خور عمیره شده‌اند و در مجموع، در امتدادی به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر حضور یافته‌اند.

این نیروها همچنین گشت‌های دریایی خود را در آب‌های داخلی و منطقه‌ای واقع در مسیر خطوط کشتیرانی بین‌المللی در خلیج عدن به اجرا گذاشته‌اند.

در همین حال، منابع نظامی آگاه در شهر صنعاء پایتخت یمن به روزنامه «الأخبار» گفته‌اند که نیروهای مسلح یمن در جریان نبرد، ده‌ها خودروی نظامی پیشرفته آمریکایی را به‌ویژه در منطقه المضاربه و رأس‌العاره و همچنین پایگاه نظامی «خرز» در منطقه خور عمیره به غنیمت گرفته‌اند.

پیش‌تر نیروهای مسلح یمن، تصاویری از جعبه‌های مهمات کشف‌شده در مواضع گروه‌های مسلح وابسته به عربستان منتشر کرده بود که نام و نشان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) روی آنها درج شده بود.

غنیمت گسترده تجهیزات آمریکایی در جبهه باب‌المندب

در همین ارتباط، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن، مقادیر زیادی از تسلیحات آمریکایی را در ذوباب به غنیمت گرفته‌اند و اکنون زرادخانه‌ای بزرگ و پیشرفته از سلاح‌ها و تجهیزات ساخت آمریکا به‌ویژه در حوزه خودروهای زرهی و توپخانه، در اختیار دارند. تسلیحاتی که خزانه‌داری عربستان، ده‌ها میلیارد دلار برای خرید آنها هزینه کرده بود».

در حالی که برخی ناظران، میزان خسارات عربستان در صحرای ذوباب و منطقه تنگه باب‌المندب از نظر خودروهای نظامی، زره‌پوش‌ها و تجهیزات را چندین برابر خسارات ارتش صدام هنگام عقب‌نشینی از کویت در جریان جنگ خلیج فارس دوم ارزیابی کرده‌اند، منابعی در جنوب یمن از نابودی یا غنیمت ۱۰۰ دستگاه کامیون کشنده حامل خودروهای زرهی پیشرفته و بیش از ۲۰۰ خودروی نظامی آمریکایی خبر داده‌اند.

این تجهیزات شامل خودروهای نظامی «اوشکوش ام‌ای‌تی‌وی» (Oshkosh M-ATV)، «ناویستار مکس‌پرو» (Navistar MaxxPro)، زره‌پوش‌های «بی‌ای‌ئی کایمن» (BAE Caiman) و خودروهای «هاموی ام۱۱۵۱» (Humvee M1151) بوده است. همچنین تعداد زیادی از توپ‌های پیشرفته موسوم به «جهنم» نیز در میان تجهیزات از دست‌رفته گزارش شده‌اند.

نمایش خودروهای زرهی آمریکایی تحت کنترل نیروهای مسلح یمن و انتشار تصاویر ده‌ها خودروی سوخته در جبهه‌های غرب لحج، خشم «نیل هوب» کاردار آمریکا در یمن را برانگیخته است.

او در ویدئویی که سفارت آمریکا منتشر کرده، افرادی را که «حوثی‌های تروریست» نامیده، مورد حمله لفظی قرار داده است. واکنشی که نشان می‌دهد خسارات واردشده در جبهه تنگه باب‌المندب تنها متوجه عربستان نبوده و آمریکا نیز در این تحولات متحمل خسارت شده است.

عربستان در پی تغییر فرماندهان و بازسازی ساختار نظامی جنوب یمن

در همین شرایط و هم‌زمان با برکناری «فهد السلمان» فرمانده نیروهای مشترک عربستان در یمن از سوی «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور پس از عقب‌نشینی و ناکامی در جبهه تنگه باب‌المندب، ریاض «فیاض بن حامد الرویلی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان را به‌عنوان جانشین او منصوب کرده است.

در همین ارتباط، منابع آگاه در جنوب یمن از خروج شماری از افسران سعودی از شهر عدن خبر داده‌اند.

این منابع همچنین اعلام کرده‌اند که ریاض دستور داده است «عبدالرحمن المحرمی» فرمانده نیروهای «العمالقه»، فرماندهان منطقه نظامی چهارم در عدن، فرماندهی نیروهای «درع الوطن» و فرماندهی نیروهای «پشتیبانی و حمایت» که از جبهه‌های تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کرده‌اند، به عربستان فراخوانده شوند.

بر اساس این گزارش، برخی از فرماندهان تلاش می‌کنند از پاسخ دادن به این فراخوان خودداری کنند، زیرا از احتمال بازداشت خود بیم دارند.

طرح عربستان برای انحلال ساختار کنونی شورای ریاستی و تشکیل شورای نظامی

در همین چارچوب، فعالان سعودی از برنامه‌هایی برای بازآرایی ساختار شورای ریاستی و دولت مستقر در عدن پرده برداشته‌اند.

«محمد الدویش» عضو کمیته رسانه دیجیتال عربستان، به نقل از منابعی اعلام کرده است که از یکشنبه گذشته، تحرکاتی برای تشکیل ساختار حکومتی جدید در جنوب یمن آغاز شده است.

به گفته او، این برنامه‌ها شامل انحلال ساختار کنونی قدرت در شکل ریاستی و دولتی آن و تشکیل یک شورای نظامی تحت نظارت مستقیم عربستان است.

الدویش همچنین اشاره کرده است که تحرکات فعلی بر انتخاب یک چهره نظامی برای هدایت مرحله آینده متمرکز شده است.

او توضیح داد که این طرح، گردآوردن تمامی گروه‌های مسلح یمنی وابسته به عربستان در قالب یک اتاق عملیات مشترک را نیز شامل می‌شود. اقدامی که به معنای پایان دادن به ساختار و تشکیلات نظامی فعلی خواهد بود.

ازسرگیری حملات نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عمق خاک عربستان

در تحولی دیگر، نیروهای مسلح یمن، عملیات خود در عمق خاک عربستان را از سر گرفته و تأسیسات متعلق به شرکت نفتی «آرامکو»، فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» و مرکز مالی «ملک عبدالله» در ریاض را هدف قرار داده‌اند.

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی نیز تأیید کرده است که چندین منطقه در عربستان هدف حملات جدید قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها شهر ریاض و منطقه شرقی این کشور بوده‌اند.

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