به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد وفات علامه محمدتقی جعفری(ره)، نشست علمی با موضوع «سیره علمی و عملی علامه جعفری(ره)» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قادر فاضلی، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضلی در این نشست، با اشاره به روایت شریف «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (همانا من برای تکمیل مکارم اخلاق برانگیخته شدم)، به تبیین دو مؤلفه اساسی اخلاق و معنویت، یعنی اخلاص و تواضع پرداخت.

وی با بیان خاطراتی از زندگی علامه جعفری(ره)، جلوه‌هایی از رویکرد خالصانه و متواضعانه ایشان را تشریح کرد و این ویژگی‌ها را در کنار تلاش‌های علمی و فضائل اخلاقی آن مرحوم مورد توجه قرار داد.

سخنران نشست همچنین به برخی از فضائل شخصیتی و آثار علمی علامه محمدتقی جعفری(ره) اشاره کرد و ابعاد مختلف شخصیت علمی و عملی این اندیشمند معاصر را مورد بررسی قرار داد.

این نشست در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور (منزل مرحوم آیت‌الله سعادت‌پرور) برگزار شد.

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