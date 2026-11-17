به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله هادوی تهرانی در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

متن کامل پیام تسلیت آیت‌الله هادوی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر، ۲۸)



ارتحال استاد عظیم الشأن، شیخ الفقهاء و المجتهدین، تندیس اخلاص و صفا ، آموزگار بزرگ عشق به آل الله علیهم السلام، مرجع والامقام حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رحمة الله علیه) را به حضور مقدس قطب عالم امکان ولی الله الأعظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف و مراجع بزرگوار اسلام و مقام معظم رهبری دامت برکاتهم و تمام حوزه های علمیه و مردم مسلمان در سراسر جهان تسلیت عرض می کنیم.

بی شک افول این ستاره درخشان فقاهت و تقوا از آسمان پر ستاره حوزه های علمیه، ثلمه ای است که چیزی آن را جبران نمی کند.



آن بزرگوار عمری را در دفاع از ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و عشق به این خاندان نورانی علیهم السلام با ساده زیستی و پارسایی گذراند و توفیق تربیت جمع کثیری از فضلا و مجتهدین را یافت که باقیات صالحاتی بی بدیل برای ایشان و ذخیره ای گرانسنگ برای حوزه های علمیه است.

اینجانب ضمن تسلیت مجدد این ضایعه اسفناک به حضور مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف و تمامی مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری (دامت برکاتهم) و علما و فضلا وطلاب حوزه های علمیه به ویژه خانواده آن مرجع عظیم الشأن و بالأخص فرزندان برومند ایشان به ویژه استاد بزرگوار، جناب مستطاب آقای حاج شیخ محسن وحید (زید عزه)، برای آن فقیه پارسا هم نشینی با محمد و آل محمد (علیهم السلام) و برای تمام بازماندگان و علاقمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی بدیل خواستاریم.



مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد (علیهم السلام)

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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