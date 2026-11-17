به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن ابراز تسلیت در پی درگذشت آیت الله العظمی شیخ وحید خراسانی، در پیامی بیان کرد: با قلب‌هایی آکنده از اندوه و تأسف، رحلت مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ وحید خراسانی (قدس سره الشریف) را به عموم امت اسلامی، مراجع عظام دینی و حوزه‌های علمیه تسلیت می‌گویم.

حکیم افزود: ایشان عمر شریف خود را در عرصه‌های علم، فقاهت و تدریس سپری و زندگی خویش را وقف خدمت به علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) کرد. آن مرجع فقید با تلاش‌های علمی، فقهی و تربیتی خود، میراثی علمی و معرفتی استوار در مسیر حوزه علمیه بر جای گذاشت و در پیشبرد جنبش علمی و تثبیت جایگاه مرجعیت دینی، نقشی ارزشمند ایفا کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در این پیام بیان کرد: رحلت این شخصیت برجسته علمی، ضایعه‌ای بزرگ برای نهاد دینی و محافل علمی به شمار می‌رود و بار دیگر جایگاه والای عالمان را در پاسداری از دین، صیانت از معارف آن و انتقال دانش دینی به نسل‌های آینده یادآور می‌شود؛ همان‌گونه که امام صادق (علیه‌السلام) فرموده‌اند: إذا مات العالم ثلم فی الإسلام ثلمة، لا یسدها شیء إلی یوم القیامة. (هرگاه عالمی از دنیا برود، شکافی در اسلام پدید می‌آید که تا روز قیامت هیچ چیز آن را پر نخواهد کرد.)

وی در ادامه تصریح کرد: ضمن یادآوری کارنامه پربار علمی آن مرحوم و تأثیر عمیقی که در جان شاگردان، ارادتمندان و عموم مؤمنان بر جای گذاشت، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به مراجع عظام، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، خانواده گرامی ایشان، شاگردان و دوستداران آن فقید سعید تقدیم می‌کنم.

حکیم در پایان اعلام کرد: از خداوند متعال مسئلت دارم ایشان را مشمول رحمت و رضوان گسترده خویش قرار دهد، با حضرت محمد (ص) و خاندان پاک ایشان (علیهم‌السلام) محشور کند، در بهشت برین جای دهد و در برابر خدماتی که به دین، علم و مذهب ارائه کرد، بهترین پاداش را به وی عطا کند؛ همچنین به همگان صبر و شکیبایی نیکو عنایت کند.

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