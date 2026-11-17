به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کلاودیو کوردونی» معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، اعلام کرد که بانک جهانی هزینه بازسازی دارایی‌های فیزیکی آسیب‌دیده در این کشور را ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. او در عین حال خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی از روند احیای اقتصادی و بازسازی سوریه شد.

کوردونی این اظهارات را در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد. نشستی که با هدف بررسی تحولات سوریه و ذیل دستورکار وضعیت در خاورمیانه، برگزار شد.

وی ادعا کرد که سوریه با نزدیک شدن به دومین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد، در زمینه گذار سیاسی، احیای اقتصادی و امنیت پیشرفت‌هایی داشته است، اما همچنان به اقدامات و تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.

او گفت: احیای سریع اقتصادی برای ثبات مرحله انتقالی در سوریه اهمیتی بسیار حیاتی دارد. بانک جهانی هزینه بازسازی دارایی‌های فیزیکی آسیب‌دیده در این کشور به‌تنهایی را ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

ضرورت حمایت پایدار بین‌المللی از بازسازی

معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که سوریه به حمایت مستمر جامعه بین‌المللی نیاز دارد. حمایتی که باید تأمین مالی عمومی، کمک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر بگیرد.

به گفته کوردونی، کاهش تحریم‌ها و افزایش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند روند احیای اقتصادی سوریه را سرعت ببخشد.

او همچنین بر ضرورت مشارکت دادن زنان، سازمان‌های جامعه مدنی و جوامع آسیب‌دیده در تعیین اولویت‌های بازسازی در سطح محلی تأکید کرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را از دیگر الزامات این روند دانست.

نقض حاکمیت سوریه در پی اقدامات رژیم صهیونیستی

کوردونی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رژیم صهیونیستی همچنان به فعالیت‌های نظامی‌ ادامه می‌دهد که ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

وی با اشاره به پیامدهای این اقدامات برای غیرنظامیان سوری، توضیح داد که ایجاد ایست‌های بازرسی موقت، عملیات بازداشت، گلوله‌باران توپخانه‌ای و وارد کردن خسارت به بخش کشاورزی و زیرساخت‌های آب، پیامدهای وخیمی برای مردم سوریه به همراه دارد.

معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل بار دیگر خواستار توقف نقض توافقنامه جداسازی نیروها در جولان اشغالی مصوب سال ۱۹۷۴، و احترام کامل به حاکمیت سوریه شد.

او همچنین تأکید کرد که باید از کشیده شدن سوریه به درگیری‌های منطقه‌ای جلوگیری شود تا این کشور بتواند بر مرحله انتقالی، احیای اقتصادی و بازسازی تمرکز کند.

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