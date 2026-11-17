به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرای زندان جو در بحرین با صدور بیانیه‌ای، احکام صادرشده علیه شماری از علما و شخصیت‌های دینی این کشور را محکوم کردند و این اقدام را بخشی از آنچه جنگ سازمان‌یافته علیه اسلام و هویت اصیل دینی توصیف کردند، دانستند.

در این بیانیه آمده است:

در اقدامی تنش‌آفرین که ماهیت جنگ سازمان‌یافته رژیم علیه اسلام و هویت اصیل دینی را نشان می‌دهد، رژیم آل خلیفه، مجموعه‌ای از احکام ظالمانه و سنگین را علیه گروهی از علمای برجسته و شخصیت‌های عزیز ما صادر کرد.

ما تأکید می‌کنیم که این رژیم از این اقدام انتقام‌جویانه جز زیان آشکار نصیبی نخواهد برد؛ چراکه ملت سرافراز و بخشنده ما هرگز از اسلام خود دست نخواهد کشید و علمای خود را تنها نخواهد گذاشت. این موضع از مسئولیتی بزرگ، شرعی و تاریخی در برابر خداوند متعال و نسل‌های آینده سرچشمه می‌گیرد؛ نسل‌هایی که کوتاهی در پاسداری از مقدسات امت و شخصیت‌های دینی آن را نخواهند بخشید.

در این مرحله سرنوشت‌ساز از تاریخ کشورمان، تأکید می‌کنیم که سکوت و تسلیم در برابر شرایط کنونی، به‌منزله نابودی هویت و موجودیت است. گزینه مقاومت و مخالفت، که مسئولیت دینی و اخلاقی آن را بر دوش ما می‌گذارد، درست‌ترین انتخاب و مؤثرترین مسیر برای دستیابی به حقوقمان است.

همان‌گونه که فقیه و رهبر ما تأکید کرده است: محال است ملت مؤمن ما در برابر سیاست به بردگی کشاندن و به نادانی کشاندن مردم مقاومت نکند، هرچند دشواری‌ها شدت یابد.

در پایان، ما به آگاهی و پایداری این ملت اطمینان کامل داریم و ایمان داریم که پیروزی و نصرت از آن اسلام خواهد بود و شکست سنگین، بی‌تردید نصیب دشمنان آن می‌شود.

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