به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع، استاد سیدمجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در گفت‌وگویی ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ، به تبیین جایگاه علمی، ویژگی‌های اخلاقی و میراث فقهی و معنوی آن مرجع فقید پرداخت.

ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی؛ ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای عالم تشیع

استاد نورمفیدی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی اظهار کرد: ارتحال فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، مرجع عالی‌قدر و استاد کم‌نظیر و متبحر حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای عالم تشیع و ثلمه‌ای بزرگ در پیکره فقاهت است.

تحقیق و تدقیق در فقه و اصول و تربیت شاگردان فاضل

وی با بیان اینکه آن مرجع عالی‌قدر عمر پربرکت خود را در مسیر تحقیق و تدقیق در فقه و اصول و دفاع از مبانی مکتب اهل‌بیت(ع) سپری کرد، افزود: آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با برگزاری درس‌های پربار و تربیت شاگردان فاضل و پرشمار، نقش مؤثری در حفظ و انتقال روش استنباطی استوار و منضبط در حوزه علمیه ایفا کرد.

استاد نورمفیدی ادامه داد: ایشان با تکیه بر مبانی و ادله، التزام به قواعد و ضوابط اجتهاد و پرهیز از شتاب‌زدگی در فتوا، به سنت علمی حوزه قوام بخشید و با تحقیقات موشکافانه خود، بنیه علمی حوزه‌های علمیه را تقویت کرد.

همراهی علم با تقوا، زهد و تعبد

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر اینکه مجاهدت علمی آن مرجع فقید با فضائل اخلاقی و معنوی همراه بود، تصریح کرد: آنچه به تلاش‌های علمی ایشان عمق و اعتبار می‌بخشید، همراهی علم با تقوا، زهد و تعبد بود. ایشان علاوه بر جایگاه برجسته علمی، با اخلاق و منش بزرگوارانه خود، الگویی ماندگار از عالمان راستین ارائه کرد.

وی تعظیم شعائر دینی، احیای عزای اهل‌بیت(ع) و اهتمام به نام و یاد حضرت حجت(عج) را از دیگر ابعاد برجسته شخصیت آن مرجع فقید برشمرد و خاطرنشان کرد: توجه ویژه به معارف و شعائر اهل‌بیت(ع) در کنار فعالیت‌های علمی و اجتهادی، از ویژگی‌های برجسته مسیر زندگی ایشان بود.

مرجعیت؛ امانتی علمی و معنوی برای صیانت از دین

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با تبیین مسئولیت سنگین مرجعیت دینی گفت: مرجعیت در حقیقت، تنها جایگاه فتوا نیست؛ بلکه امانتی علمی و معنوی است که حامل آن باید تمام توان خود را در مسیر فهم حکم الهی، صیانت از دین و پاسداری از حریم شریعت به کار گیرد.

وی افزود: آیت‌الله العظمی وحید خراسانی این امانت را تا واپسین سال‌های عمر، با ثبات، وقار و اخلاص پاس داشت و حوزه‌های علمیه را از دستاوردهای فراوان علمی و معنوی خود بهره‌مند ساخت.

اهتمام به مشکلات مردم و نیازهای حوزه

نورمفیدی با اشاره به ابعاد اجتماعی و مردمی شخصیت آن مرجع فقید اظهار کرد: این عالم ربانی، هیچ‌گاه اشتغال علمی و جایگاه برجسته حوزوی، او را از توجه به مشکلات مردم و مصائب محرومان بازنداشت و همواره نسبت به نیازهای طلاب و استادان حوزه اهتمام داشت.

وی در پایان، ارتحال این فقیه برجسته را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم(ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم، فرزندان، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه ربانی، علو درجات و حشر با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

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