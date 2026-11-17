.
دیدار رهبر شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای و رهبر انقلاب آیتاله سیدمجتبی حسینی خامنهای با آیتالله العظمی وحید خراسانی
.
.
جهت مشاهده ابعاد اصلی پوستر اینجا کلیک کنید
.
.
..........................
پایان پیام
فقیه اهلبیت علیهمالسلام و مرجع عالیقدر جهان تشیع آیتالله العظمی وحید خراسانی امروز سهشنبه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت.
.
دیدار رهبر شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای و رهبر انقلاب آیتاله سیدمجتبی حسینی خامنهای با آیتالله العظمی وحید خراسانی
.
.
جهت مشاهده ابعاد اصلی پوستر اینجا کلیک کنید
.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما