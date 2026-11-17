به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در پیامی درفضای مجازی، ادعاهای بی‌اساس درباره ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌های موشکی را نمونه دیگری از کارزار مغرضانه برای تولید تبلیغات و ساختن بهانه‌های امنیتی با هدف توجیه حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور دانست.

بقائی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: «مخازن ذخیره آب در خمین (استان مرکزی)، هفتکل (استان خوزستان) و بمانی (سیریک)، همچنین تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم، نیکشهر و تیس (استان سیستان و بلوچستان) و روستای بنجی در جاسک هدف حمله قرار گرفتند. این حملات موجب اختلال یا قطع آبرسانی به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی شد.»



سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: «معرفی نزدیکی جغرافیایی زیرساخت‌های غیرنظامی به تأسیسات نظامی به‌عنوان مبنایی برای مشروعیت بخشیدن به هدف قرار دادن آنها، نه استدلالی معتبر است و نه ادعایی مستند؛ بلکه مغالطه‌ای شوم برای مشروعیت‌بخشی به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و عادی‌سازی نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.»



پاسخ ایران به هرگونه تجاوز، فراموش‌نشدنی خواهد بود



بقائی با اشاره به موضع آمریکا در قبال رعایت قوانین بین‌المللی تصریح کرد: «اگرچه ایالات متحده امروز با لحنی متکبرانه و ذهنیتی قرون‌وسطایی چنین وانمود می‌کند که در برخورد با کسانی که شمشیر به دست دارند، نیازی به استناد به قانون نیست، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حمایت ویژه‌ای از سدها و تأسیسات مشابه به عمل می‌آورد.»



وی خاطرنشان کرد: «آغازکنندگان تجاوز علیه ایران اکنون با تولید و انتشار اتهام‌های بی‌اساس، از جمله ادعاهای اخیر منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز و روایت رسانه‌ای ساختگی درباره یک «بمب کثیف» که سی‌ان‌ان آن را ترویج کرده است، درصدد زمینه‌سازی رسانه‌ای برای اجرای طرح‌های خود هستند.»



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «آن‌ها گام‌به‌گام در تلاش‌اند پوششی از مشروعیت برای تجاوزها و جنایت‌های بیشتر ایجاد کنند. ایران به‌خوبی می‌داند چگونه به هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که این اقدام با پاسخی فراموش‌نشدنی روبه‌رو خواهد شد.»



وی در پایان هشدار داد: «جامعه بین‌المللی باید دریابد که سکوت و مماشات در برابر کارزارهایی که با هدف عادی‌سازی نقض آشکار موازین حقوقی بین‌المللی و اصول بنیادین انسانی و اخلاقی به راه افتاده‌اند، پیامدهایی ویرانگر خواهد داشت؛ پیامدهایی که نه فقط منطقه، بلکه تمام بشریت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

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