به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری کابل اخیراً به دستفروشان و دکه‌داران غرب این شهر دستور داده است تا روز سه‌شنبه (۲۶ آبان) تمامی وسایل خود را جمع‌آوری کنند و برای جلوگیری از بی‌نظمی و ازدحام، فضاهای سبز حاشیه خیابان‌ها را تخلیه کنند.

یک منبع در غرب کابل به خبرنگار ابنا گفت که این مهلت به‌تازگی به دستفروشان و دکه‌داران اعلام شده است؛ در حالی که اگر اجرای چنین تصمیمی ضروری بود، باید فرصت بیشتری برای تخلیه در اختیار آنان قرار می‌گرفت.

به گفته این منبع، دستفروشان و دکه‌داران عمدتاً از اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند که با سرمایه‌ای اندک برای خود اشتغال ایجاد کرده‌اند و از این طریق، بخشی از نیازهای اولیه خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند.

این منبع که تصویر مکتوب ابلاغ این دستور را در اختیار خبرنگار ابنا قرار داده است، با انتقاد از زمان‌بندی این تصمیم گفت: «در فصل زمستان، تحت فشار قرار دادن دستفروشان فقیر، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و ظلم است. به قول معروف، چراغ ظلم تا سحر نمی‌سوزد. اکنون این مردم (دستفروشان و دکه‌داران) در فصل سرما چه کار کنند تا مشکلات اقتصادی‌شان نه‌تنها حل شود، بلکه بیشتر هم نشود؟»

این منبع در ادامه افزود که شهرداری کابل پیش‌تر هر یک از این دکه‌ها را به متقاضیان به مبلغ چهار هزار افغانی فروخته بود، اما اکنون بدون توجه به مبالغی که مردم برای خرید آن‌ها پرداخت کرده‌اند، دستور جمع‌آوری و تخلیه این دکه‌ها را صادر کرده است.

شهرداری کابل چهار سال پیش، یک سال پس از تشکیل حکومت مرکزی، با هدف سامان‌دهی فعالیت دستفروشان در مناطق مختلف این شهر، دکه‌هایی سفیدرنگ با شماره سریال مشخص تهیه و در اختیار آنان قرار داده بود و بابت هر دکه چهار هزار افغانی دریافت کرده بود.

بیکاری در میان جامعه شیعه غرب کابل طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، افزایش چشمگیری داشته است. اکنون اجرای چنین تصمیم‌هایی، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دستفروشان و پیامدهای معیشتی آن، می‌تواند شمار بیشتری از ساکنان این مناطق را با بیکاری و مشکلات اقتصادی مواجه کند.

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