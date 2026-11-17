به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اسلامی جهانی لندن با تسلیت ارتحال آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان را منادی شعائر فاطمیه توصیف کرد.

متن کامل پیام تسلیت مجمع اسلامی جهانی لندن به این شرح است:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأسف و تأثر، خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس الله نفسه الزکیه)، موجب اندوه عمیق و تألم فراوان گردید.

آن مرجع عالی‌قدر، عمر پربرکت خویش را در راه تحصیل، تدریس و ترویج معارف نورانی قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام و تربیت شاگردان و عالمان دینی سپری نمود و در احیای شعائر فاطمیه و نشر فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علی‌ها اهتمامی ویژه داشت.

مجمع اسلامی جهانی لندن این مصیبت جانکاه را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و فضلا، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه بیت شریف و بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با پیامبر اکرم و اهل‌بیت طاهرین علیهم‌السلام و برای خاندان مکرم، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

مجمع اسلامی جهانی لندن

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