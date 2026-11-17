به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از شهروندان افغانستان مقیم خارج خواست به کشورشان بازگردند و در بازسازی و پیشرفت آن مشارکت کنند. او مدعی شد که همه افغان‌ها بدون تبعیض می‌توانند در افغانستان از امنیت برخوردار باشند؛ این در حالی است که گزارش‌های سازمان ملل و موارد منتشرشده از بازداشت و شکنجه بازگشت‌کنندگان، درباره تحقق چنین وعده‌ای تردیدهایی ایجاد کرده است.

آخوندزاده این اظهارات را امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان) در دومین روز کنفرانس علمی ـ پژوهشی بررسی تأثیرات فرامین رهبر طالبان در دانشگاه کابل مطرح کرد. خبرگزاری باختر (تحت کنترل طالبان) گزارش داده است که او از افغان‌های خارج از کشور خواسته با استفاده از دانش، تجربه و توانایی‌های خود به وطن بازگردند و در آبادانی آن سهم بگیرند.

رهبر طالبان در بخش دیگری از سخنانش، سیاست این گروه را مبتنی بر قرآن کریم دانست و گفت اجرای شریعت اسلامی بدون حاکمیت طالبان امکان‌پذیر نیست. او همچنین مدعی شد که هدفش حفظ جایگاه شخصی نیست و برای ماندن در قدرت، مسلمانان را به جنگ با یکدیگر نخواهد کشاند.

آخوندزاده از علمای دینی نیز خواست برای اصلاح جامعه، آگاهی‌بخشی به مردم و تقویت ارزش‌های اسلامی تلاش کنند و از کسانی که از فرامین طالبان اطاعت می‌کنند، قدردانی کرد.

بازداشت و شکنجه برخی بازگشت‌کنندگان

با این حال، گزارش‌های حقوق بشری از مواردی حکایت دارند که با وعده امنیت و عفو عمومی طالبان در تعارض است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که برخی مقام‌های حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی پس از بازگشت به افغانستان با بازداشت خودسرانه، شکنجه و تهدید مواجه شده‌اند. در یکی از این موارد، یک مقام پیشین پس از بازگشت در سال ۲۰۲۳ دو شب بازداشت و به‌شدت شکنجه شده بود.

همچنین یوناما در گزارش سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ از کشته شدن چهار عضو پیشین نیروهای امنیتی و بازداشت خودسرانه ۱۴ نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، یک نظامی پیشین که از ایران بازگشته بود، حدود سه هفته پس از بازگشت کشته شد و یک افسر پیشین پلیس نیز هنگام ورود به فرودگاه کابل بازداشت شد.