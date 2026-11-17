به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله مکارم شیرازی ارتحال حضرت آیت الله وحیدخراسانی(ره) از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

خبر ارتحال فقیه فرزانه حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی(طاب ثراه) موجب تأسف و تأثر گردید.

این عالم ربانی عمر پربرکت خویش را در راه دفاع از طریق ولایت و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و هدایت مؤمنان سپری نمود و در احیای امر آن ذوات مقدّسه به ویژه دفاع از معارف فاطمی و علوی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

کرسی پربار درس ایشان و جمع کثیر شاگردانی که در محضر آن فقیه وارسته تربیت یافتند و همچنین تألیفات مختلف از برکات ماندگار حیات علمی ایشان است که حوزه های علمیه قم، نجف و خراسان از ثمرات آن بهره خواهند برد.

اینجانب رحلت این فقیه پارسا و دلسوخته خاندان عصمت و طهارت(علیهم السلام) را به محضر حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، حوزه های علمیه، بیت شریف و فرزندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

قم ــ ناصر مکارم شیرازی

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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