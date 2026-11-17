به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه هرات، در پی درگذشت آیت الله العظمی وحید خراسانی پیامی صادر کرد و علاوه بر عرض تسلیت، آن فقیه فقید را خدمت‌گذار به اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) معرفی نمود.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



شورای علمای شیعه هرات، ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رحمة‌الله‌علیه) را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حضرات علماء مراجع عظام تقلید و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌نماید.



آن فقیه فرزانه و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه خدمت به اسلام، تدریس و تربیت شاگردان، نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تبیین احکام الهی سپری نمود.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و همنشینی با پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت طاهرین (ع) و برای بازماندگان، مقلدان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت داریم.



شورای علمای شیعه هرات

۲۶ میزان ۱۴۰۵

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