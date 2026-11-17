به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ارتحال حضرت آیت وحید خراسانی(ره) را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم له بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون

ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره) ضایعه سنگین و رخداد تلخ تاریخ بود.

این مصیبت بزرگ را به ساحت اقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و مراجع دینی جهان اسلام و حوزه‌های علمیه و امت اسلامی و ولایی، خصوصاً آقازاده‌های آن مرجع که از مدرسان نامدار فقاهت‌اند، تعزیت و علوّ درجه آن فقیه راحل و صبر جمیل بیت شریف مسئلت می‌شود.

جوادی آملی

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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