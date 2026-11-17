به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» نوشته نیما اکبرخانی و منتشرشده از سوی انتشارات انقلاب اسلامی رونمایی شد.

«خاکسپاری دوم بانوی مرگ» اثری داستانی درباره مجاهدت‌های خاموش و فداکاری مردانی است که برای تأمین امنیت و اقتدار ایران تلاش می‌کنند.

متن تقریظ رهبر شهید انقلاب به این شرح است: «شیرین و هنرمندانه نوشته شده است. در واقع باید آن‌را گونه تازه‌ای از رُمان جنگ به شمار آورد. این سبک ـ کار باید تشویق شود.»

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