به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین همایش خانواده‌های شهدا در محل اقامت شیخ ابراهیم زکزاکی در ابوجا برگزار شد و با سخنرانی و رهنمودهای رهبر جنبش اسلامی نیجریه به کار خود پایان داد.

شیخ زکزاکی در آغاز سخنان خود، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را تسلیت گفت و با اشاره به مظلومیت آن حضرت اظهار داشت: شهادت حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که شهید هیچ جرمی جز اعتقاد به خداوند و اعلام اینکه خدا پروردگار اوست، مرتکب نشده است.

وی در ادامه، با اشاره به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمان نیجریه و اقدامات آنان علیه جنبش اسلامی، گفت: هدف آنان این است که جنبش را به‌طور کامل از میان بردارند و اثری از اعضای آن باقی نگذارند؛ اما چنین آرزویی هرگز محقق نخواهد شد.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به کشتارهای صورت‌گرفته، به‌ویژه فاجعه زاریا در دوران حکومت محمد بوهاری، تأکید کرد که این جنایات نشان‌دهنده عزم حاکمان برای نابودی همیشگی جنبش اسلامی بوده است.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ترس و عقب‌نشینی از طریق تهدید و کشتار، تصریح کرد: کسانی که حاضر به پذیرش خطر و فداکاری در مسیر این حرکت نیستند، نباید وارد چنین مسیری شوند؛ زیرا حضور در این راه مستلزم آگاهی، انتخاب و آمادگی برای ایستادگی است.

خواهان حاکمیت اسلام هستیم

آیت‌الله زکزاکی با تأکید بر اینکه هدف اصلی جنبش، تحقق آموزه‌های اسلام است، اظهار داشت: ما خواهان حاکمیت دین اسلام هستیم و تا پایان عمر بر این آرمان پایدار خواهیم ماند. وی افزود: پیروزی تنها به شهادت محدود نمی‌شود، بلکه هر فردی که تا پایان عمر بر موضع حق خود استوار بماند و در برابر فشارها تسلیم نشود، به پیروزی دست یافته است.

وی در بخش پایانی سخنان خود، خانواده‌های شهدا را به ادامه راه و آرمان‌های پدران و مادران شهیدشان فراخواند و خاطرنشان کرد که پایبندی به این مسیر، شایسته‌ترین اقدام برای پاسداشت فداکاری‌های شهدا و موجب سربلندی آنان خواهد بود.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا و جانبازان در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در عرصه ابتکار، نوآوری و پیشرفت علمی، ابراز امیدواری کرد که خانواده‌های شهدای جنبش اسلامی نیجریه نیز با حفظ روحیه استقامت و تعهد، در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های جنبش نقش مؤثری ایفا کنند.

این همایش در چارچوب پاسداشت مقام شهدا و تقویت روحیه پایداری در میان خانواده‌های آنان برگزار شد.

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