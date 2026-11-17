به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام دو هسته مسلح گروهک‌های تروریستی ـ تجزیه‌طلب با دستگیری ۹ تروریست؛ کشف ۴۷ قبضه سلاح جنگی و ۷۰ دستگاه استارلینک در استان کردستان خبر داد.

متن این اطلاعیه به‌شرح زیر است:

بسمه تعالی

به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در ادامه مقابله سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات با تحرکات مزدوران دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، با مجاهدت‌های خاموش دلاورمردان جان‌به‌کف اداره‌کل اطلاعات کردستان و بهره‌گیری از گزارش‌ها و مساعدت‌های مؤثر مردمی، اعضای دو هسته مسلح گروهک تجزیه‌طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکایی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل استان کردستان بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفتند و تمامی ۹ تروریست عضو این دو هسته شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این سلسله اقدامات، یکی از سرشبکه‌های اصلی خارج‌نشین که با هدایت یک سرویس اطلاعاتی منطقه، مأموریت ایجاد و هدایت شبکه مسلح در شهرستان کامیاران را به‌عهده داشت، بازداشت شد.

از این سلول‌های تروریستی سازماندهی‌شده، تعداد ۴۷ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۳ تیغه خشاب، ۲۷۰۰ فشنگ و ۷۰ دستگاه تجهیزات ارتباطی استارلینک کشف و ضبط شد.

در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش‌پلاس به‌آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان کردستان

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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