به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی به مناسبت «روز جهانی مدارا» (۱۶ نوامبر)، با اشاره به تداوم ظلم و خشونت علیه مردم فلسطین در غزه اظهار داشت: در حالی «روز جهانی مدارا» گرامی داشته می‌شود که مردم مظلوم فلسطین همچنان زیر فشار ظلم و ستم قرار دارند، امنیت و آرامش خاورمیانه در معرض تهدید است و اعتراض‌ها به این جنایات در کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که بزرگداشت روز جهانی مدارا چه معنایی دارد، در حالی که ملت‌های مظلوم جهان همچنان با بی‌عدالتی، خشونت و عدم تحمل روبه‌رو هستند؟

این عالم برجسته پاکستانی با بیان اینکه مدارا یک ضرورت انسانی و ندای فطرت است، افزود: همه ادیان الهی بر رواداری، احترام متقابل و بردباری تأکید کرده‌اند؛ با این حال، اسلام جایگاه ویژه‌ای برای این ارزش قائل است و در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) نیز بر آن تأکید فراوان شده است. رواداری از عناصر اساسی زندگی اجتماعی است که به ایجاد تعادل در روابط انسانی و فراهم‌شدن زمینه آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز کمک می‌کند.

ناکامی سازمان ملل در تحقق اهداف خود

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد گفت: این سازمان با هدف حمایت از حقوق بشر، مقابله با تجاوز و سلطه‌طلبی، کاهش تنش میان تمدن‌ها و گسترش صلح و مدارا در جهان تأسیس شد؛ اما با گذشت بیش از هفت دهه، هنوز در تحقق این اهداف ناکام مانده است. فلسطین، کشمیر و بسیاری از مناطق دیگر جهان همچنان صحنه ظلم، بی‌عدالتی و عدم رواداری هستند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: سازمان ملل متحد به‌عنوان یک نهاد مهم بین‌المللی باید به‌جای قرارگرفتن در خدمت منافع یک کشور، منطقه یا قدرت خاص، برای حمایت از حقوق بشر، برابری، عدالت و گسترش مدارا نقش مؤثرتری ایفا کند. متأسفانه رفتار قدرت‌های بزرگ، اعتبار این نهاد را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و سازمان ملل تاکنون نتوانسته است ساختار و عملکرد خود را اصلاح کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت مدارا در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: حکمت و بردباری از الزامات اساسی این فریضه است. از میان برداشتن فضای تنش، فشار و افراط در جامعه نیز تنها با تقویت احترام متقابل، تحمل و رواداری امکان‌پذیر است. پایبندی به این اصول می‌تواند زمینه‌ساز اعتدال، پیشرفت، ثبات اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.

حجت‌الاسلام سید ساجد علی نقوی در پایان تأکید کرد: تحقق صلح و عدالت در سطح جهانی و دستیابی به ثبات اجتماعی مستلزم آن است که مدارا از سطح مراسم، مناسبت‌ها و بیانیه‌ها فراتر رود و به‌صورت عملی در سیاست‌ها و رفتار دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تجلی پیدا کند.

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