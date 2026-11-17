به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین اعلام کرد که اداره زندان صهیونیستی «دامون»، اسیران زن محجبه را وادار کرده است برای به‌روزرسانی اطلاعات، حجاب خود را بردارند و کسانی را که از این دستور سر باز زده‌اند، مورد ضرب‌وشتم قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اسیران زن اتاق به اتاق به محوطه منتقل شده و سپس به‌صورت انفرادی به اتاق عکاسی برده شده‌اند؛ در آنجا از زنان محجبه خواسته شده حجاب از سر بردارند و در صورت امتناع، هدف ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند تا تسلیم شوند.

این دفتر به نقل از شواهد و مستندات دریافتی گزارش داد: رئیس زندان پس از آنکه یکی از اسیران زن با حروف اختصاری «س.ض» از عکاسی بدون حجاب خودداری کرد، به او حمله‌ور شده، حجابش را با زور برداشته و پس از سیلی زدن، او را به داخل اتاق عکاسی هل داده است. این اسیر زن تنها چند ساعت پیش از آن، پس از هشت روز سلول انفرادی آزاد شده بود.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین تأکید کرد: وادار کردن اسیران زن به برداشتن حجاب و حمله به آنان به دلیل پافشاری بر ارزش‌هایشان، تعرض آشکار به کرامت انسانی آنان است و نسبت به استفاده از زور و ارعاب برای تحمیل اقدامات توهین‌آمیز هشدار داد.

این نهاد حقوقی در پایان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی خواست برای حمایت از اسیران زن فلسطینی و تحقیق درباره این تجاوزات، مداخله فوری کنند.

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