به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از حمله دقایقی پیش دشمن آمریکایی به مناطقی از جزیره قشم، از جمله سایت پدافندی نریمان، خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، دست‌کم ۶ اصابت در جریان این حملات گزارش شده است.

به گفته منابع محلی، این حمله در حالی صورت گرفته که سامانه‌های پدافندی مستقر در جزیره قشم طی روزهای اخیر نقش مؤثری در مقابله با حملات آمریکا ایفا کرده‌اند و نیروهای مسلح ایران نیز حملات سنگینی علیه رادارها و شناورهای آمریکایی انجام داده‌اند.

طبق گزارش‌هایی نیروهای هوافضا و دریایی ایران در واکنش به این حمله، با به‌کارگیری ترکیبی از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انهدامی، ناوشکن‌های آمریکایی مشارکت‌کننده در حمله به جزیره قشم را هدف قرار داده‌اند.

تاکنون جزئیات رسمی درباره میزان خسارات، تلفات احتمالی و نتایج حملات متقابل منتشر نشده است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

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