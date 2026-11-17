به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله نوری همدانی ارتحال فقیه حضرت آیت‌الله وحید خراسانی «رضوان‌الله‌علیه» را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم‌له بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی «رضوان‌الله‌علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

آن شخصیت بزرگ با بهره‌مندی از محضر برجستگان حوزه خراسان و نجف به عالی‌ترین درجه فقاهت رسید و شاگردان فراوانی از محضر پرفیض ایشان استفاده کردند.

یک قرن دفاع از حریم اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و ترویج فرهنگ حضرات معصومین در کرسی خطابه و تدریس از ویژگی‌های ممتاز آن عالم عامل بود.

بی‌شک ارتحال این فقیه بزرگوار خسارت جبران‌ناپذیری برای حوزه‌های علمیه خواهد بود.

اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به محضر مبارک حضرت بقیةالله الأعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، حوزه‌های علمیه، آقازادگان محترم و عالم، خصوصاً آیت‌الله آقای حاج شیخ صادق لاریجانی و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

۲۶ آبان ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی

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