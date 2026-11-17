به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهش سازمان بریتانیایی «والدین علیه یهودستیزی» (PAA) که از ۱۳ تا ۲۸ اکتبر انجام شد، پاسخ‌های ناشناس ۱۶۰ والد و خانواده یهودی را گردآوری کرده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۹۶ درصد پاسخ‌دهندگان از یهودستیزی یا برخوردهای خصمانه با دانشجویان یهودی ابراز نگرانی کردند؛ ۶۶ درصد از آن‌ها نیز اعلام کردند که به‌شدت نگران این مسئله هستند.

۷۹ درصد شرکت‌کنندگان، این عامل را در میان سه معیار مهم خود برای انتخاب دانشگاه قرار دادند؛ رقمی که اندکی بیشتر از اهمیت اعتبار علمی دانشگاه‌ها (۷۸ درصد) است.

۹۳ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که برخوردهای خصمانه بر انتخاب دانشگاه تأثیر خواهد گذاشت. همچنین، ۴۲ درصد اعلام کردند که اگر یک دانشگاه با اعتبار علمی بالا با مشکل جدی یهودستیزی روبه‌رو باشد، آن را به‌طور کامل از فهرست انتخاب‌های خود حذف می‌کنند و ۵۱ درصد نیز تمایل کمتری به انتخاب آن خواهند داشت.

برخی داوطلبان یهودی هم‌اکنون اطلاعاتی مانند آشنایی با زبان عبری یا مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به جامعه یهودیان را از فرم‌های درخواست پذیرش خود حذف می‌کنند.

یکی از سخنگویان سازمان PAA تأکید کرد: خانواده‌های یهودی نباید ناچار باشند در جریان فرایند پذیرش، هویت خود را پنهان کنند یا نگران این باشند که آیا دانشگاه‌ها محیطی امن برای دانشجویان خواهند بود یا خیر.

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