به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ وحید خراسانی را تسلیت گفت و در این مصیبت به امام مهدی(عج)، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه جهان به‌ویژه حوزه‌های قم، نجف و لبنان و در صدر آن‌ها مراجع و علمای ایران و حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) تسلیت عرض کرد.

وی در این پیام، این مرجع عالیقدر را «فقیه خاندان محمد(ص)، حامل میراث ایشان و از استادان بزرگ آن مکتب» توصیف کرد و پیمان بست که در مسیر فرمان خداوند و با به‌کارگیری همه توان برای مکتب، اندیشه و میراث خاندان محمد(ص) و یاری دولت حق که آن مرحوم به آن فرا می‌خواند و همه عمر خود را وقف میراث، اندیشه و راه آن جبهه کرد، گام بردارد.

قبلان در ادامه پیام خود تأکید کرد: آیت‌الله خراسانی نماد پدری معنوی برای ایران و دیگر مناطق جهان و مستضعفان بود؛ به‌ویژه لبنان که جایگاه ویژه‌ای در ذهن و یاد او داشت و همواره بر ضرورت یاری، امدادرسانی و حمایت از آن در برابر زیاده‌خواهی واشنگتن و تل‌آویو تأکید می‌کرد.

وی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به اینکه آن مرحوم پیوسته ملت‌های اسلامی و عربی را به وحدت، همبستگی و همکاری همه‌جانبه فرا می‌خواند، افزود: قدرت نقش تمدنی اسلام و مسلمانان در فرهنگ، برادری و همکاری کامل آنان در بخش‌های گوناگون و با همه توان نهفته است، به دور از دشمنی، خصومت و وابستگی به قدرت‌های ظالم جهان.

مفتی جعفری لبنان همچنین در پایان پیام خود بر تأکید مرحوم آیت‌الله خراسانی بر نشر معارف الهی، خدمت به مردم، برپایی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل در همه عرصه‌ها و میدان‌های جهان اشاره کرد.

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