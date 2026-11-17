به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوبکر التونسی، عضو جداشده از گروه تروریستی داعش اعلام کرد که گروه تروریستی داعش، منطقه جرف النصر را یک نقطه اتکای راهبردی بسیار مهم می‌داند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» تصریح کرد: بحران کنونی باعث پراکندگی تلاش اطلاعاتی و نظامی شده است؛ زیرا نیروهای امنیتی عراق، مانند دستگاه مبارزه با تروریسم، بر پرونده جرف النصر و مدیریت تنش موجود تمرکز کرده‌اند. همین امر، سرعت و شدت فشار عملیاتی بر عناصر مخفی این گروه را در مناطق مجاور، به‌ویژه بیابان الانبار و کمربند جنوبی و غربی بغداد، کاهش داده است.

التونسی افزود: این گروه به‌طور سنتی بر تحرک در مناطق خلأ امنیتی تکیه می‌کند و از هرگونه تنش یا جابه‌جایی نیروهای امنیتی برای بازتنظیم صفوف خود استفاده می‌کند. داعش عناصر و تجهیزاتش را نیز از طریق مسیرهای بیابانی و کشاورزی باز در غرب رود فرات منتقل می‌کند.

این عضو جداشده از داعش تصریح کرد: درگیری نیروهای ویژه، سرعت یورش‌های روزانه و عملیات پیشدستانه را در مناطق آسیب‌پذیر اطراف کاهش می‌دهد.

وی افزود: با کاهش فشار نظامی، عناصر مخفی این گروه در باغ‌های انبوه جنوب غرب بغداد و بیابان شرقی الانبار فرصت پیدا می‌کنند تا از مخفیگاه‌های خود خارج شوند و شبکه‌های ارتباطی و تدارکاتی خود را دور از تعقیب هوایی و اطلاعاتی متمرکز، بازسازی کنند.

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