به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت پیام حضرت آیتالله سبحانی به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و عالم ربانی حضرت آیت الله وحیدخراسانی (قدس سره) بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للّه وانا إلیه راجعون
درگذشت عالم ربانی، مرجع عالیقدر آیت اللّه العظمی آقای وحید خراسانی (قدس سره) تأثر و تأسف همگانی را برانگیخت.
آن مرجع عالیقدر در طول عمر در ارشاد و هدایت مردم تلاش مؤثری داشت و در حوزه علمیه در قلمرو تعلیم، شخصیت های علمی را پرورش داد که هر کدام چراغی از علم و دانش هستند.
به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به محضر ولی اللّه الأعظم ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) و بزرگان حوزه علمیه و کلیه علاقمندان تقدیم می داریم.
برای روح پاک آن مرجع عظیم الشأن رضوان و رحمت واسعه الهی و برای بیت شریف آن بزرگوار مخصوصاً فرزندان عالم و بزرگوار صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم.
عاش سعیداً ومات سعیداً
قم / ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ش
جعفر سبحانی
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