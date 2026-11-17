به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت پیام حضرت آیت‌الله سبحانی به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و عالم ربانی حضرت آیت الله وحیدخراسانی (قدس سره) بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا للّه وانا إلیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، مرجع عالیقدر آیت اللّه العظمی آقای وحید خراسانی (قدس سره) تأثر و تأسف همگانی را برانگیخت.

آن مرجع عالیقدر در طول عمر در ارشاد و هدایت مردم تلاش مؤثری داشت و در حوزه علمیه در قلمرو تعلیم، شخصیت های علمی را پرورش داد که هر کدام چراغی از علم و دانش هستند.

به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به محضر ولی اللّه الأعظم ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) و بزرگان حوزه علمیه و کلیه علاقمندان تقدیم می داریم.

برای روح پاک آن مرجع عظیم الشأن رضوان و رحمت واسعه الهی و برای بیت شریف آن بزرگوار مخصوصاً فرزندان عالم و بزرگوار صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم.

عاش سعیداً ومات سعیداً

قم / ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ش

جعفر سبحانی

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