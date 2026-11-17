به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیاتی با نام «والله من ورائهم محیط» در واکنش به ادامه حملات و محاصره یمن از سوی عربستان انجام شده است.

وی عربستان را به تشدید حملات هوایی، سخت‌تر کردن محاصره، ارتکاب ده‌ها کشتار و اعزام ده‌ها هزار نیرو برای حمله به مردم و نیروهای مسلح یمن متهم کرد و گفت که این نیروها با انواع تسلیحات و پشتیبانی هوایی حمایت می‌شوند.

سریع همچنین گفت که عربستان در چارچوب طراحی آمریکایی و صهیونیستی برای تسلط بر باب‌المندب و مناطق راهبردی یمن اقدام می‌کند و نیروهای وابسته به آن در منطقه ذوباب و مناطق دیگر، مرتکب جنایت‌هایی علیه اسیران یمنی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح نتایج عملیات «والله من ورائهم محیط» گفت که در جریان این عملیات، ۱۰ منطقه از استان‌های تعز و لحج، در مساحتی بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع، تأمین امنیت شده است.

وی همچنین از عقب‌راندن و انهدام ۱۲ لشکر نظامی متشکل از ۶۰ تیپ نظامی از نیروهای تحت حمایت عربستان خبر داد و گفت که این نیروها تحت نظارت افسر سعودی به نام محمد طلال البلوی فعالیت می‌کردند.

به گفته یحیی سریع، صدها دستگاه خودرو و تجهیزات زرهی در جریان این عملیات منهدم، آسیب‌دیده یا به غنیمت گرفته شده و شمار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی نیز به دست نیروهای یمنی افتاده است.

وی هدف از این عملیات را تأمین امنیت مناطقی عنوان کرد که به گفته او، نیروهای وابسته به عربستان از آنجا حملاتی را علیه شهروندان و نیروهای مسلح یمن انجام می‌دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه تأکید کرد که این عملیات علیه ساکنان استان‌های جنوبی یمن انجام نشده و نیروهای مسلح این کشور هیچ نیت خصمانه‌ای در قبال آنها ندارند و مردم مناطق جنوب نیز مانند دیگر مردم یمن از اقدامات و حملات عربستان آسیب دیده‌اند.

یحیی سریع در ادامه از ساکنان استان‌های جنوبی یمن خواست در برابر تجاوزات عربستان موضع‌گیری کنند و اجازه ندهند این مناطق به پایگاهی برای اجرای اهداف این کشور علیه یمن تبدیل شوند.

وی همچنین گفت که حملات و کشتار غیرنظامیان، عزم مردم و نیروهای مسلح یمن را برای توسعه تسلیحات و انتخاب اهدافی با بیشترین خسارت به عربستان، تقویت می‌کند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان، در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد که این عملیات تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن و همچنین هدف قرار دادن تجمعات نظامی وابسته به عربستان و افسران آن ادامه خواهد داشت.

یحیی سریع در ادامه گفت که پس از عقب‌راندن نیروهای عربستان و نیروهای تحت حمایت آن، امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب بیش از گذشته تأمین شده است.

این تحولات در حالی رخ داده است که طی روزهای گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن تشدید شده و درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور، به‌ویژه در محور تعز، ادامه دارد.

این در حالی است که هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامدهای اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.

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