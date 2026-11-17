به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مایکل فریمن، متخصص پزشکی قانونی، معتقد است که شواهد و آثار برجای‌مانده نشان می‌دهد که «اپستین خودکشی نکرده است.»

این پزشک که به درخواست برادر اپستین، حدود یک سال پرونده مرگ او را بررسی کرده، گفته که آسیب‌های وارده بر بدن اپستین اصلاً شبیه به «جای طناب حلق‌آویز شده» نبوده است.

فریمن در مصاحبه خود با نیویورک تایمز توضیح داده که آسیب‌های معمول حلق‌آویز با یک خط صاف و یکدست مشخص می‌شود که به سمت یک نقطه اوج روی گردن شیب می‌گیرد، در حالی که کبودی گردن اپستین عمیق، ناهموار و در یک طرف به شکل Y انگلیسی منشعب شده بود.

از نظر این متخصص پزشکی قانونی، این آسیب‌ها بیشتر با خفه‌کردن به قصد قتل سازگار بوده است تا با حلق‌آویز شدن.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بر اساس اعلام دفتر پزشکی قانونی ارشد شهر نیویورک، اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری آمریکا، اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که در یک سلول زندان فدرال منتظر محاکمه به اتهام قاچاق جنسی کودکان بود، خود را حلق‌آویز کرده است.

خراب بودن دوربین‌های مداربسته و خواب بودن نگهبانان سلول از جمله مواردی است که گمانه‌زنی‌ها در مورد قتل اپستین را افزایش داده است.در پرونده این مجرم جنسی، نام بسیاری از ثروتمندان و سیاستمداران آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و بیل کلینتون دیده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که افراد صاحب نفوذ برای جلوگیری از افشای نامشان، زمینه قتل اپستین را فراهم کرده‌اند. .

در زمان اعلام مرگ اپستین، به پزشکی قانونی اجازه داده نشد سلول را بازرسی کند و نگهبان سلول هم اظهارات ضد و نقیضی در مورد وجود طناب در سلول اپستین مطرح کرده که احتمال قتل را افزایش می‌دهد

دکتر فریمن تأکید کرده که آسیب‌هایی روی بدن اپستین وجود داشته که نشان‌دهنده یک کشمکش بوده است. این پزشک معتقد است که بر اساس عکس‌های گرفته‌شده، آثار ناخن بالای خط طناب روی گردن اپستین، سایش در گردن و خونریزی تازه در عضله شانه چپ او همه به «خفه‌کردن از پشت» اشاره دارند.

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