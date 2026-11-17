به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای یک دیدار رسمی از سلطنت عمان به این کشور سفر کرده است، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان در مسقط دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار موسی فرهنگ، سفیر ایران در مسقط، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه و فداحسین مالکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سابقه روشن و طولانی روابط ایران و عمان، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط با عمان در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.

عراقچی همچنین با یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت اعتماد و همکاری بین کشورهای منطقه، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه کشورهای منطقه برای پیشبرد منافع و امنیت مشترک منطقه‌ای تأکید کرد.

بحث درباره تحولات منطقه و ابتکار دیپلماتیک ایران

در این دیدار، درباره آخرین تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت ناامنی و تنش‌آلود ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا بحث و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه ایران، سلطان عمان را در جریان آخرین وضعیت موجود از جمله ابتکار دیپلماتیک ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا قرار داد.

وی ضمن تقدیر از مساعی جمیله و تلاش‌های عمان در مقام میانجی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در استفاده از دیپلماسی جدی بوده است، همان‌طور که در دفاع از تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود نیز قاطع و مصمم عمل کرده است.

سلطان عمان نیز با اشاره به اهمیت روابط تاریخی و دوستانه عمان و ایران، از رویکرد مسئولانه ایران در قبال صلح و ثبات منطقه قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها بین کشورهای منطقه برای مدیریت وضعیت خطیر کنونی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرد.

عراقچی که پیش از مسقط سفری به پاکستان داشت و در سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت کرد، دیشب در مقصد دوم این سفر و پس از ترک اسلام‌آباد وارد مسقط شد تا با مقامات عمانی دیدار و گفت‌وگو کند.

وزیر امور خارجه ایران در همین خصوص صبح امروز با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه سلطنت عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

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