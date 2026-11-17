به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «حکمرانی اسلامی و نظریه مقاومت در اندیشه‌های امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(ره)» به همت دانشگاه بین‌المللی علامه عسکری(ره) برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این همایش اعلام کرد که محورهای اصلی آن شامل «حکمرانی اسلامی و نظریه مقاومت» در حوزه‌های اقتصاد، فقه و حقوق، مبانی و منطق، تمدن نوین اسلامی، جامعه، زنان و خانواده، فرهنگ، علم و فناوری، و سیاست و روابط بین‌الملل است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آذر ۱۴۰۵، مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ بهمن ۱۴۰۵، اعلام نتایج داوری ۱۵ اسفند ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۲۲ اسفند ۱۴۰۵ تعیین شده است.

شرکت‌کنندگان در این همایش از امتیازاتی چون چاپ مقالات برتر در کتاب همایش و مجلات علمی، نمایه‌سازی مقالات پذیرفته‌شده در ISC و سیویلیکا، تقدیر و جوایز نفیس برای نویسندگان برتر و حمایت از چاپ پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات همایش بهره‌مند خواهند شد.

نشانی دبیرخانه این همایش، قم، خیابان عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی، ۷۵ متری، دانشگاه بین‌المللی علامه عسکری(ره)، پژوهشکده نظریه‌پردازی و مطالعات انسانی اسلامی (نما) اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی همایش به نشانی pdc.aaiu.ac.ir مراجعه کرده یا مقالات خود را به ایمیل pdc@aaiu.ac.ir ارسال کنند.

همچنین درگاه ارتباطی ایتا به نشانی @connect_to_me برای پاسخ به پرسش‌ها در دسترس است.

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